Atividades do Círio 100 de N. Sra. da Conceição começam dia 8 de fevereiro

Em 2018, será realizado em Santarém o Círio de Nossa Senhora da Conceição de nº100. De acordo com o anúncio feito no último dia da festa da padroeira da Diocese, em 2017, as atividades para marcar o Círio 100 começam no próximo dia 8 de fevereiro. Será o início de uma vasta programação a ser desenvolvida ao longo do ano.

No dia 8 de fevereiro, uma quinta-feira, terá caminhada e panfletagem no Centro Comercial de Santarém e uma grande carreata. Destaca-se que essa carreata também vai anunciar o Cristoval 2018, que ocorrerá de 10 a 13 de fevereiro no estádio Colosso do Tapajós. A carreata encerra na Praça da Matriz com a Santa Missa. Ao final da celebração será apresentando o Cartaz Oficial do Círio 100.

Momento Mariano

Considerando a centésima edição do círio da padroeira da Diocese, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, vai continuar realizando um Momento Mariano todo dia 8 de cada mês, começando em fevereiro. O momento iniciou ano passado porque a Igreja no Brasil viveu o Ano Nacional Mariano para celebrar os 300 anos de encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Confira abaixo toda a programação do dia 8 de Fevereiro:

9h (Manhã) – Caminhada com Panfletagem no Centro Comercial de Santarém

Concentração: 08h

Saída: 09h

-Local de Saída: Av. Rui Barbosa com Turiano Meira (em frente à casa da Sra. Gracil – ao lado da loja Novo Mundo)

-Local de chegada: Catedral de N.Sra. da Conceição

17h – Carreata do Círio 100 e do Cristoval 2018

Concentração – 16h

Saída – 17h

– Local de Saída: Praça de São Sebastião (em frente à Igreja)

– Local de chegada: Elevado da Praça da Matriz de N.Sra. da Conceição

Missa Campal de Abertura do Círio 100 (após a chegada da Carreata)

– Local: Elevado da Praça da Matriz

Apresentação Cartaz Oficial do Círio 100 (ao final da celebração)

– Local: Elevado da Praça da Matriz

Fonte: RG 15/O Impacto e Aritana Aguiar