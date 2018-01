Criminoso armado invade escola na Nova República e deixa vigia ferido

De acordo com informações, o caso aconteceu na madrugada de domingo (21), na Escola Estadual Maestro Wilson Fonseca, localizada na travessa Vinte e Cinco, bairro da Nova República.

Na ação, um homem de posse de arma de fogo efetuou disparo que atingiu uma janela de vidro, de uma das dependências do educandário. O profissional responsável pela vigilância teria sido agredido pelo criminoso, que fugiu do local levando a moto e celular do mesmo.

RG 15 / O Impacto