Filarmônica Municipal de Santarém oferece 100 novas vagas para 2018

A partir desta segunda-feira (22), a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), através da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho abrirá um total de 100 novas vagas para os seguintes cursos: musicalização (para bebês, infantil e jovem), violino, viola, violoncello, contrabaixo, flauta transversal, fagote, saxofone, trompete, trombone, tuba e percussão.

As inscrições encerram no dia 27 de janeiro e a previsão de início do período letivo está previsto para o dia 29 de janeiro. “A equipe técnica da Academia de Música está pronta para iniciar o processo de novas vagas. Os interessados podem procurar a recepção, e no ato da matrícula será entregue o formulário de inscrição. A faixa etária é a partir dos oito meses de idade”, explicou o vice-diretor e regente oficial da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, Rafael Brito.

Atualmente na Instituição Filarmônica Municipal de Santarém há 120 músicos distribuídos: Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, Banda Filarmônica Acadêmica, Orquestra Filarmônica de Santarém e Quarteto de Cordas da Filarmônica.

A Filarmônica Municipal Professor José Agostinho está localizada na Avenida Borges Leal, 1449, quase esquina com a Avenida Barão do Rio Branco, bairro Santa Clara, com expediente das 9h às 11h e 15h às 18h. Contato para mais informações: (93) 99122-9474 (horário de expediente).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS