Celpa se pronuncia sobre ação do MPF

Em nota encaminhada à nossa redação, a Celpa se pronuncia sobre a ação que o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou na Justiça Federal, com o objetivo de regularizar as atividades da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela fiscalização dos serviços de energia elétrica no Pará. A Celpa informa que não é parte do processo, motivo pelo qual não pode se manifestar sobre o assunto.

A Celpa reforça ainda que sua atuação é pautada no respeito aos direitos do consumidor e nas normas estabelecidas pela Aneel, que é responsável por definir a tarifa de energia de todos os Estados.

Fonte: Ascom/Celpa