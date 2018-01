Defesa Civil de Santarém tem novo coordenador

Prefeito Nélio Aguiar dando posse a Raimundo trindade como novo titular da Defesa Civil

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças (Semgof) informa que a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil está sob nova coordenação.

Tomou posse na tarde de segunda-feira (22) para exercer o cargo, o servidor efetivo Raimundo Trindade Pereira de Rêgo e filiado do PDT, em substituição a engenheira agrícola Laura Lopes da Costa. A posse aconteceu no gabinete do prefeito Nélio Aguiar e contou com a presença de vereadores, secretários e convidados do novo coordenador.

Fonte: RG 15/O Impacto