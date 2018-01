Fábrica de cimento não vai fechar em Itaituba

Comissão de vereadores reuniu com superintendente da Caima, José Emídio

Na manhã de terça-feira (23), uma comissão de vereadores, tendo à frente o vereador Peninha, Antônia do Borroló, Junior Pires, Diego Mota e Daniel do Posto Dado, esteve na fábrica de cimento Itamcipasa-Caima, onde foram recebidos pelo Superintendente Regional do Grupo, José Emídio. Os edis foram até a fábrica para conversarem com a diretoria do Grupo João Santos sobre a paralisação da mesma.

O Superintendente da empresa, José Emídio, garantiu aos vereadores que a fábrica de cimento de Itaituba não vai fechar. O que houve foi uma paralisação das atividades para algumas restruturações que já estão sendo feitas. Cerca de 390 funcionários estão de licença remunerada, e apenas 50 funcionários estão fazendo rodízio diariamente.

No momento, segundo disse Emídio, a empresa está negociando os seus débitos de energia elétrica tanto com a Rede Celpa Equatorial como com a empresa que está vendendo energia no mercado livre.

O Superintendente, cobrado pelos vereadores, garantiu que não haverá demissão de funcionários. Acredito que após o carnaval os funcionários voltem a trabalhar.

José Emídio disse que a fábrica de cimento de Itaituba não é a única no Brasil que está em crise. Revelou que no Brasil 13 fábricas já fecharam as portas por causa da crise no setor da construção imobiliária. ‘Graças a Deus, a nossa fábrica está apenas passando por um momento delicado, como outras fábricas de cimento”, frisou José Emídio.

“Temos hoje um gasto muito grande com energia elétrica, com a aquisição de coque de petróleo, que é importado, e sacaria. Isto faz com que a fábrica tenha grandes despesas, que correspondem a metade dos custos da produção de cimento. Todavia, mesmo com toda esta crise no setor, vamos colocar nossa fábrica para funcionar a partir do final do mês de fevereiro”, disse Emídio.

Outra boa notícia por José Emídio, é que a Itamcipasa-Caima deverá trazer de sua fábrica em Capanema cimento para distribuir em Itaituba. O pedido foi feito pelos vereadores ao Grupo João Santos, no sentido de baratear a saca que hoje está sendo vendida em Itaituba por preços que variam de R$ 45,00 a R$ 50,00, até a fábrica de Itaituba voltar a funcionar.

Fonte: RG 15/O Impacto