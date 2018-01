Prefeitura de Óbidos divulga programação oficial do Carnapauxis 2018

Entre as novidades deste ano, está o retorno dos sete 7 dias de carnaval, entre os dias 7 e 13 de fevereiro.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), divulgou na manhã desta terça-feira (23), durante entrevista coletiva à imprensa a programação oficial do Carnapauxis 2018. O carnaval na cidade conhecida por ser a “mais portuguesa da Amazônia” na região oeste do Pará, começa no dia 07 de fevereiro e vai até o dia 13 de fevereiro.

O Carnapauxis em 2018 voltará a ter 7 dias de duração. O retorno da antiga programação é fruto de uma criteriosa avaliação da equipe de governo, que realinhou os custos do carnaval, para possibilitar que cada um dos 7 blocos oficias, pudessem ter um dia para cada agremiação carnavalesca.

O anuncio da programação oficial do Carnapauxis foi feito pelo prefeito Chico Alfaia, que estava acompanhado durante a entrevista do vice-prefeito Isomar Barros, e dos secretários Eduardo Dias (Cultura), Marco Maciel (Infraestrutura), Moisés Portela (Saúde), além do representante do comando da 29º Companhia Independente de Polícia (29ºCIPM), sargento Rocha, e do presidente do Conselho Tutelar José Paulo Silva.

Alfaia destacou que as mudanças que vêm sendo feitas no carnaval obidense são necessárias, devido as dificuldades de custear o evento e a necessidade de tornar o carnaval obidense autossustentável. “Manteremos a mesma qualidade do evento com preços bem mais em conta, por meio de um termo de fomento que faremos com alguns blocos. Com isso, a prefeitura irá passar o que ela dispõe de recursos para as diretorias, estipulando um teto de gastos para alguns serviços que serão contratados diretamente pelos blocos”, explicou Chico.

O chefe do Executivo destacou a queda considerável dos custos com evento, fazendo um comparativo dos investimentos do governo municipal. Em 2016 o Carnapauxis custou aos cofres públicos R$ 772 mil. Em 2017, já com as medidas de contenção de despesas, a contabilidade com os gastos fechou em R$ 390 mil que foram pagos até o mês de maio. Isso sem citar a economia de cerca de R$ 80 mil por cada domingo de pré-carnapauxis que deixou de ser realizado pela Semcult, e agora é de responsabilidade dos blocos, com um custo mais em conta.

“Com isso, mostramos que é possível sim nossos blocos serem mais participativos e ativos no nosso carnaval. Enquanto governo, temos a missão de tornar cada vez mais essa grande festa em um meio de empreendedorismos para os pequenos, médios e grandes empresários locais”, frisou o prefeito.

Durante a coletiva foram apresentados os planos de atuação para o evento das secretarias de saúde e infraestrutura e do Conselho Tutelar.

O representante da Polícia Militar, sargento Rocha, anunciou que foi solicitado o reforço de 40 militares para Santarém. Caso a demanda seja atendida, o número de policiais nos sete dias de carnaval em Óbidos, poderá chegar a 75. Serão investidos recursos em vídeo monitoramento para auxiliar na segurança do evento.

TEMA

A Secretaria de Cultura, apresentou como tema do Carnapauxis: CULTURA, DIVERSIDADE e TRADIÇÃO, fazendo referência ao misto de significados e engajamentos que o Carnapauxis, ao longo dos anos, apresenta ao público.

Com espaço para todos os públicos, o carnaval obidense presta homenagens por meio dos seus blocos aos ícones que se destacaram na cultura, literatura e principalmente na arte, além de levantar questões importantes como a preservação do meio ambiente, o respeito a diversidade de gêneros, e por aceitar os mais variados ritmos musicais, mesmo tendo como sua essência as marchinhas de carnaval, frevo e as músicas dos blocos.

POSSE

A coletiva foi marcada pela posse do novo secretário de Cultura e Turismo, Eduardo Henrique Chaves Dias, que assumirá a pasta pela segunda vez. Em sua primeira fala como secretário empossado, Eduardo falou da necessidade de continuar o movimento cultura que já vinha sendo desenvolvido. “Precisamos continuar movimentando a nossa cultura, resguardando nossas riquezas e melhorando cada vez mais os projetos desenvolvidos por essa secretaria. Quanto ao carnaval vivemos um momento diferente, onde hoje, o obidense se identifica muito mais com essa festa, restando a nós sempre ter o olhar de preservação dessa nossa cultura que é linda e merece ser cada vez mais valorizada”.

Confira a ordem de apresentação dos blocos nos dias oficias de Carnapauxis

07 de fevereiro (quarta-feira) – Bloco Vai ou Raxa

08 de fevereiro (quinta-feira) – Bloco Mirim – Unidos do Umarizal

09 de fevereiro (sexta-feira) – Bloco Serra da Escama

10 de fevereiro (sábado) – Bloco Águia Negra

11 de fevereiro (domingo) – Bloco Xupa Osso

12 de fevereiro (segunda-feira) – Bloco Unidos do Morro

13 de fevereiro (terça-feira) – Bloco das Virgens

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO