Ufopa sediará I Congresso de Gestão Ambiental do Baixo Amazonas

De 2 a 5 de julho de 2018, na Unidade Tapajós da Ufopa, será realizado o I Congresso de Gestão Ambiental do Baixo Amazonas (I Congaba), iniciativa da Coordenação do Curso de Bacharelado em Gestão Ambiental do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA) da Ufopa, em parceria com o Instituto Esperança de Educação Superior (Iespes), Sustenere Publishing Corporation e Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais (RICA).

Com o tema “As múltiplas faces da gestão ambiental em um contexto amazônico”, o evento contará com palestras, minicursos, mesas-redondas, apresentação de trabalhos (publicação de artigos), concurso de fotografia e concurso de uma logomarca para o curso de Gestão Ambiental da Ufopa.

As vagas são limitadas e as inscrições para a participação de voluntários, para submissão de artigos e para os concursos de fotografia e logomarca estarão abertas a partir do dia 19 de janeiro de 2018, e podem ser feitas através do site do evento: http://www.ufopa.edu.br/congaba2018/.

Podem participar estudantes, docentes, munícipes, gestores públicos, dirigentes e profissionais de empresas, consultores do terceiro setor, profissionais liberais de Santarém, região do Baixo Amazonas e todo o estado do Pará. Os interessados se reunirão para discutir sobre temas diversificados dentro da área de Gestão Ambiental.

O objetivo é promover debates e reflexões acerca de temas da Gestão Ambiental e seus diversos atores sociais, que direta ou indiretamente têm repercussão na formação do profissional-cidadão Gestor Ambiental, uma vez que ele é um agente transformador da realidade local e nacional.

Mais informações no site http://www.ufopa.edu.br/congaba2018/, pelo e-mail congaba2018@gmail.com e pelos telefones (93) 99904-4045 e (93) 99196-8990.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa