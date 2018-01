Avião de pequeno porte cai no garimpo do Crepurizão

O avião caiu na tarde de terça-feira, 23, em uma área de mata nas proximidades da comunidade de Crepurizão, município de Itaituba.

Informações apuradas pela nossa reportagem, são de que, o piloto decolou da pista do Tarciso com destino a pista da “Glorinha”, cerca de 100 metros. Populares relataram que ele estaria fazendo manobras radicais na área, em uma das manobras não conseguiu completar, bateu com a aeronave em uma cerca, e caiu de bico em uma área de mata. O piloto e mais um amigo estavam no avião, porém, não se feriram, apenas danos materiais.

Fonte: RG 15/O Impacto e Junior Ribeiro