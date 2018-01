Novo coordenador da Pastoral do Menor será empossado no mês de março

Padre Eugênio Venzon, da Congregação Sagrado Coração de Jesus (SCJ), chega a Santarém no dia 19 de fevereiro

O novo coordenador da Pastoral do Menor da Diocese de Santarém será o padre Eugênio Venzon, da Congregação Sagrado Coração de Jesus (SCJ), os Dehonianos. Ele chega a Santarém no próximo dia 19 de fevereiro e tomará posse como coordenador da Pamen no mês de março.

Padre Eugênio tem 59 anos. É natural de Lageado Alto – Botuverá, no estado de Santa Catarina. Ele foi ordenado presbítero em 9 de Dezembro de 1989, em Botuverá. Desde 1990 sua atuação sacerdotal foi no estado do Maranhão como vigário paroquial e pároco. A partir de 2010, ele seguiu em missão como pároco no município de Parauapebas (PA).

No próximo dia 25 de fevereiro, padre Eugênio será empossado pároco da Área Pastoral Madre Paulina, Região 5 de Pastoral. A celebração ocorrerá na Igreja Nossa Senhora da Glória, bairro Conquista, às 19h, e presidida pelo bispo diocesano Dom Flávio Giovenale.

