PF prende duas pessoas acusadas de pedofilia e divulgação de pornografia infantil em Santarém

Material apreendido pela PF em poder dos pedófilos

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (24), duas pessoas de posse de material contendo cenas de abuso sexual infantil, em Santarém, no oeste do Pará. Os suspeitos foram presos durante a operação ‘O Erê’, que combate crimes de pedofilia e divulgação de pornografia infantil na internet.

Durante a ação federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e duas pessoas foram presas em flagrante na posse de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil.Todos na cidade de Santarém.

Com a cooperação internacional, a PF realiza um constante monitoramento da internet com as policias federais de outros países. Divulgar arquivos de pornografia infantil ou armazená-los configura crime punido com até 06 anos de reclusão prevista no ECA.

O nome O Erê tem origem africana e significa a criança que cada um tem dentro de si.

O delegado que preside o inquérito policial concederá coletiva à imprensa ainda na manhã desta quarta-feira, na sede da PF em Santarém, para repassar detalhes da operação. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Fonte: RG 15/O Impacto e Polícia Federal