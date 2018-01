Presidente da Câmara Municipal reúne no TCM em Belém

José Maria Lima, Daniel Lavareda e Antônio Rocha, durante encontro no TCM

Vereador Antônio Rocha apresentou as novas normas relacionadas à verba indenizatória e reestruturação administrativa da CMS, aprovadas em 2017.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém esteve no final da manhã de terça-feira, 23/01, no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM, na capital do Estado. Acompanhado do Assessor Jurídico da CMS, José Maria Lima, o parlamentar foi recebido pelo presidente do TCM-PA, conselheiro Daniel Lavareda.

Na oportunidade, Antonio Rocha apresentou ao conselheiro as novas normas aprovadas pela Câmara Municipal de Santarém em 2017, relacionadas à reestruturação administrativa da Casa, verba indenizatória, além de viagens e diárias.

Fonte: RG 15/O Impacto e Poliane Guimarães