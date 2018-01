Rilmar Firmino inaugura Unidade de Apoio da Polícia Civil em Santarém

Nesta quinta-feira (25), o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Dr. Rilmar Firmino, acompanhado do Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Jeannot Jansen, inaugurou as instalações da Unidade de Apoio da Polícia Civil, localizado na avenida Borges Leal, próximo a esquina com avenida Barão do Rio Branco.

O prédio foi totalmente reformado e mobiliado e terá a finalidade de alojamento aos policiais em trânsito em Santarém; conta com 04 suítes, sala ampla, cozinha e área de serviço. “A iniciativa contribuirá e muito com o trabalho executado pelos servidores que precisam vir a Santarém em serviço”, disse o Superintendente Regional, delegado Gilberto Aguiar.

Segundo o delegado-geral, a obra trará maior conforto e segurança para os policiais que, por exemplo, tem que vir a Santarém acompanhando presos. “Todos os servidores da Polícia Civil que moram fora de Santarém, terão a sua disposição uma excelente estrutura a sua disposição”, afirmou.

RG 15 / O Impacto