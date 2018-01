Bocão Ed. 1182

PÉSSIMA ESCOLHA

Chegou à minha mesa um bilhete com o seguinte texto: “Há advogados de alguns réus e de testemunhas que precisam do Ministério Público e exercem função pública, onde são observados pelo Ministério Público e não vão questionar. Pelo depoimento do Presidente da Câmara, ficou comprovado, embora sendo ouvido como informante; suas colocações serão investigadas e revoltaram Reginaldo Campos, que desistiu das testemunhas para promover delação premiada.

PÉSSIMA ESCOLHA 2

Será que alguns advogados que dependem do Ministério Público vão querer questionar o procedimento do MP e da Justiça? Os réus e testemunhas não sabem nem escolher seus advogados. Tem advogado que não pode questionar o Ministério Público pela ligação que existe entre o trabalho deles com o MP”.

CONTAS SUJAS

Até hoje as contas de 2015 e 2016 do prefeito Alexandre Von não foram enviadas ao TCM, porque os valores não estão fechando. A quantidade de lançamentos continuados está dificultando os ajustes de valores, devido à falta de contabilização nas origens dos lançamentos, falta técnica para transportar os ajustes para o sistema. Se não conseguem fechar, vão atrapalhar Alexandre na sua candidatura.

CONTAS SUJAS 2

É comum na contabilidade das prefeituras ocorrer variação de lançamentos fundados, refletindo em divergência na contabilização, podendo a divergência estar vinculada ao plano de contas, visto que não foi providenciada a análise das Justificativas mensais. O questionamento neste caso é a divergência entre os demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema e aqueles gerados pela contabilidade da Prefeitura e não ausência de contabilização. Com essa demora, as empresas que possuem saldo a receber ficam prejudicadas, uma vez que o crédito dessas empresas não pode ser pago pelo Prefeito atual, já que não existem as pendências nas variações fundadas.

QUEDA LIVRE

O vereador Henderson Pinto não deveria aceitar disputar uma cadeira na Câmara Federal. Como Vereador foi o 10º colocado na quantidade de votos para a Câmara Municipal. Como Estadual possui amplas possibilidades de ganhar, mas para Federal não leva. Lira não vai conseguir eleger Henderson. Olha o que aconteceu com o prefeito Nélio, que deixou de disputar quando pegou corda do Lira Maia e não conseguiu, Nélio é muito melhor de voto.

PEDOFILIA EM SANTARÉM

Na quarta-feira (24), a PF realizou a prisão de dois homens suspeitos de armazenarem e compartilharem material pornográfico de crianças e adolescentes. O importante serviço prestado pela dedicada instituição poderia ser fortalecido com a divulgação dos nomes dos presos, bem como a divulgação das fotos dos mesmos. Sabemos que a alegação de que o processo corre em segredo de Justiça deve ter sua relevância, porém, restringir tal divulgação, pode impossibilitar, por exemplo, que os presos, caso tenham praticados outros crimes, sejam reconhecidos pelas vítimas.

PEDOFILIA EM SANTARÉM 2

Está intrínseco o interesse público na divulgação. Cito por exemplo, guardados suas proporções, a do mototaxista preso por estupro de uma adolescente, que ao ter sua foto divulgada na imprensa, pelo menos cinco outras vítimas procuraram a Polícia. E assim, são inúmeros os exemplos que poderíamos citar. Trata-se de uma relação frequente nos fatos destes tipos de crimes.

PEDOFILIA EM SANTARÉM 3

O que não pode é se utilizar de dois pesos e duas medidas. Nossa coluna apurou que um dos presos é de família bastante influente na cidade. Não queremos acreditar que em hipótese alguma, seja por esse fato que nem os nomes foram divulgados. Lembramos que contra toda uma cercania de poder, no ano passado, um médico, integrante da alta sociedade santarena e irmão de Vereador, foi preso pela prática de pedofilia.

BOBO DA CORTE

O deputado Chapadinha é o político da região que mais consegue emendas para as prefeituras da região, porém, não sabe explorar politicamente, não possui assessoria de comunicação, não sabe fazer Marketing e como não aparece, quem ocupa o lugar é o Priante, que trouxe esmola para a região, porém, faz um grande barulho como se trouxesse bilhões. Chapadinha, isso é marketing, se continuar sem assessoria não vai voltar para a Câmara dos Deputados.

SURPRESA

O vereador Alysson Pontes encabeça a lista dos mais votados para Deputado Estadual, na pesquisa de corpo a corpo. Alysson foi apontado como um Vereador dinâmico, educado, popular e atencioso. Uma grande promessa e tem tudo para representar a região. As pessoas que foram entrevistadas alegaram que ele não deixou de visitar suas bases ajudando dentro de suas possibilidades.

GROSSEIRO E ESTÚPIDO

A diretoria do Bradesco deveria treinar melhor ou solicitar exame psiquiátrico do funcionário de nome Alex, da agência 524 de Santarém. Um cliente do banco pediu ajuda de uma gerente para baixar um cheque, já pago; apresentou certidão e foi tratado com grosserias e estupidez, demonstrando a gerente estar estressada.

GROSSEIRO E ESTÚPIDO 2

E não para por aí, além desse comportamento que externa total falta de respeito com o cliente e o péssimo atendimento, a ausência de retorno ao cliente é absurda, o cliente solicita serviços e fica a ver navios à espera de uma simples resposta. Já houve gerentes melhores no atendimento ao cliente. O Bom atendimento passou longe. Revoltado com a situação, o cliente entrou em contato com a ouvidoria do banco e registrou a reclamação, informando da falta de dedicação e empenho do funcionário Alex.

GROSSEIRO E ESTÚPIDO 3

Após a ouvidoria do banco procurar saber o que ocorreu, o funcionário de nome Alex ligou para o cliente e partiu para ignorância, humilhando-o por ter se dirigido à ouvidoria do banco. O cliente pensou que era um pitbull pelo latido, já que o funcionário Alex não conversava, latia de raiva. O cliente revoltado comunicou novamente à ouvidoria e realizou nova reclamação e agora, vai comunicar à diretoria do banco e ingressar com ação de indenização contra o banco, pelos prejuízos causados e por sofrer constrangimento.

IBAMA SEM PODER

Uma advogada de uma empresa tenta fazer um parcelamento de um débito junto ao IBAMA SANTARÉM, ocorre que este órgão informou que não é possível, pois tem dois meses que não tem poderes para efetuar os parcelamentos, sendo que foi transferida tal atribuição ao IBAMA BELÉM. No entanto, o IBAMA SANTARÉM orienta que deve ser protocolado em Belém, para que esta possa concluir o procedimento do parcelamento.

IBAMA SEM PODER 2

Ao entrar em contato com BELÉM, a empresa teve uma surpresa, quando foi informada que há uma briga entre o Superintendente de BELÉM e a gerente em SANTARÉM e que seu parcelamento não seria realizado. Segundo informação, a briga ocorre em razão de haver duas portarias que divergem a ordem quanto ao parcelamento, e que não poderia efetuar os parcelamentos de Santarém à distância. E que os procedimentos de parcelamentos que SANTARÉM encaminha a BELÉM não são processados.

IBAMA SEM PODER 3

A empresa foi informada, ainda, que para fazer o parcelamento em BELÉM o contribuinte deve estar presente, ou enviar um procurador. No caso das empresas que têm sede em Santarém, essas estão impossibilitadas de fazer o parcelamento, e ainda de conhecer qual o valor do seu débito, posto que essa informação é negada sob o argumento de que existem portarias. As empresas em Santarém estão prejudicadas, com inscrições em dívida ativa, e ainda inscritas no CADIN, ficando bloqueadas para fazer qualquer transação bancária, participar de licitação, emitir certidão negativa de débitos entre outros.

VENDA DE TERRENO

A Coluna foi atrás de uma denúncia sobre uma possível venda de um terreno localizado na Av. Cuiabá, onde funcionava o Posto de Saúde do bairro da Matinha. Após minuciosa investigação, descobrimos que o proprietário do terreno, que havia doado para que funcionasse o Posto de Saúde da Matinha, entrou com um pedido de reintegração de posse e foi atendido. Ou seja, a Prefeitura teve que devolver o terreno ao proprietário. Não houve venda.