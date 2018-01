Coluna Impacto Ed. 1182

CARNAVAL

Em uma reunião que aconteceu na terça-feira (23), Adailson Sardinha, presidente da Liga Independe dos Blocos de Empolgação (Libes) e representantes de blocos da entidade, solicitaram o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) na realização do primeiro grito de carnaval denominado Levada de Carnaval. O evento, que promete abrir a folia de momo, acontecerá neste domingo, dia 04 de fevereiro, com saída prevista para às 17h da Praça Tiradentes, percorrendo a Orla da cidade até a Praça do Pescador. A Libes garantiu que terá um trio elétrico para animar o corredor da folia.

FORMATURA VIOLENTA

Uma festa de formatura de uma Faculdade de Santarém terminou em pancadaria, na madrugada de sábado (20), no iate Clube. Segundo uma testemunha informou à Coluna, chegaram a agredir até os integrantes da Banda Musical que acompanhou a festa. Isso foi o resultado de muita “cachaça na cabeça”. O motivo da confusão foi porque a Banda parou de tocar às 3 da manhã, conforme contrato.

PASTORAL DO MENOR

O novo coordenador da Pastoral do Menor da Diocese de Santarém será o padre Eugênio Venzon, da Congregação Sagrado Coração de Jesus (SCJ), os Dehonianos. Ele chega a Santarém no próximo dia 19 de fevereiro e tomará posse como coordenador da Pamen no mês de março. Padre Eugênio tem 59 anos. É natural de Lageado Alto – Botuverá, no estado de Santa Catarina.

PESCA PREDATÓRIA

“É geralmente entre agosto e setembro que os pescadores das comunidades da região do Tapará enfrentam os conflitos entre pessoas que usam do arrastão e bombas para a prática da pesca criminosa do pirarucu”. O relato é do líder comunitário Alcinei Rodrigues, durante encontro ocorrido no sábado (20), entre a Semma e Semap, em conjunto com a Associação de Moradores de Pixuna do Tapará, Associação de Moradores de Santa Maria do Tapará, Câmara de Santarém, Ipam e Incra.

PESCA PREDATÓRIA 2

A comunidade Pixuna possui aproximadamente 270 moradores e 78 famílias que desenvolvem de forma voluntária o projeto de manejo do pirarucu há aproximadamente 20 anos. As próprias lideranças comunitárias ajudam na fiscalização dos lagos e consumo do peixe de forma sustentável, retirando a quantidade necessária do pescado no período permitido, sendo que na área a espécie é encontrada principalmente no Lago do Pixuna, Lago Novo, Paranã e Buracão.

PESCA PREDATÓRIA 3

A secretária municipal de Meio Ambiente, Vânia Portela, destacou que o crime ambiental precisa ser combatido e, para isso, a Semma está planejando ações para a região que devem contar com o apoio indispensável da Polícia Militar para conter o problema. Para identificar os envolvidos, a população pode registrar o flagrante de qualquer crime ambiental com fotos, ou vídeos, ou informar os nomes dos envolvidos por meio de denúncias à Semma, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), ou ao Ibama. A identidade do cidadão será mantida em absoluto sigilo.

CÂMARA E TCM

O presidente da Câmara Municipal de Santarém esteve no final da manhã de terça-feira, 23/01, no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM, na capital do Estado. Acompanhado do Assessor Jurídico da CMS, José Maria Lima, o parlamentar foi recebido pelo presidente do TCM-PA, conselheiro Daniel Lavareda. Na oportunidade, Antônio Rocha apresentou ao conselheiro as novas normas aprovadas pela Câmara Municipal de Santarém em 2017, relacionadas à reestruturação administrativa da Casa, verba indenizatória, além de viagens e diárias.

CÍRIO DA CONCEIÇÃO Nº 100

Em 2018, será realizado em Santarém o Círio de Nossa Senhora da Conceição de nº 100. De acordo com o anúncio feito no último dia da festa da padroeira da Diocese, em 2017, as atividades para marcar o Círio 100 começam no próximo dia 8 de fevereiro. Será o início de uma vasta programação a ser desenvolvida ao longo do ano. No dia 8 de fevereiro, uma quinta-feira, terá caminhada e panfletagem no Centro Comercial de Santarém e uma grande carreata. Destaca-se que essa carreata também vai anunciar o Cristoval 2018, que ocorrerá de 10 a 13 de fevereiro no estádio Colosso do Tapajós. A carreata encerra na Praça da Matriz com a Santa Missa. Ao final da celebração será apresentando o Cartaz Oficial do Círio 100.

MOMENTO MARIANO

Considerando a centésima edição do círio da padroeira da Diocese, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, vai continuar realizando um Momento Mariano todo dia 8 de cada mês, começando em fevereiro. O momento iniciou ano passado porque a Igreja no Brasil viveu o Ano Nacional Mariano para celebrar os 300 anos de encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

IMIGRANTES VENEZUELANOS

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) enviou missão que está percorrendo três estados da Amazônia Brasileira – Pará, Amazonas e Roraima – verificando o atendimento a imigrantes venezuelanos. No município de Santarém, chegaram entre 100 e 120 indígenas Warao. A missão do CNDH esteve na cidade no dia 20 de janeiro, fez reunião com o prefeito, Nélio Aguiar, e secretários municipais e também visitou o abrigo onde estão os imigrantes.

POLÊMICA NA UFOPA

Muitos estudantes estão p… da vida com a direção da UFOPA, que não ofereceu vagas no Sisu 2018. O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. A Assessoria de Comunicação da Ufopa informou que, como a Universidade não aderiu ao Sisu 2018, as vagas deixarão de ser ofertadas aos estudantes da região Oeste paraense. A Ufopa não informou o motivo de não aderir ao sistema e nem quando voltará a oferecer vagas através do Sisu.

IMPACTANDO

Tomou posse na segunda-feira, dia 22, como titular da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, o servidor efetivo Raimundo Trindade Pereira de Rêgo, filiado do PDT, em substituição a engenheira agrícola Laura Lopes da Costa. A posse aconteceu no gabinete do prefeito Nélio Aguiar e contou com a presença de vereadores, secretários e convidados do novo Coordenador. * A crise financeira fez com que o Prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, decidisse não injetar dinheiro público no carnaval deste ano. Vai priorizar pagamento do salário dos servidores e fornecedores. * A Pastoral da Comunicação da Diocese de Santarém realizou ontem, quinta-feira, dia 25, a Missa da Comunicação, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora das Graças, bairro Santa Clara, e presidida pelo bispo Dom Flávio Giovenale. Foi um momento importante de encontro dos comunicadores de nosso Município. * Prefeitura de Santarém, por meio do Trabalho Técnico Social (TTS) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), vai realizar no dia 25 de janeiro a ação “Sou Cidadão e tenho direitos”, com o objetivo de elevar a autonomia dos beneficiários, promovendo o bem estar social e o direito à cidadania. A ação que será realizada na sede do Atlético Cearense, de 8h a 13h, pretende atender moradores de 11 bairros com serviços de saúde, cidadania, lazer, beleza. * Prefeitura de Santarém, por meio da Semsa, já iniciou as visitas às comunidades ribeirinhas, levando atendimento de saúde. A visitação iniciou semana passada e deve continuar até o final do ano.