Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará tem novo presidente

Fábio Lúcio Costa é novo presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). A nomeação, publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (24), foi anunciada oficialmente durante reunião do Conselho de Administração, que ocorreu hoje, na sede da Codec, em Belém.

Responsável pela administração dos Distritos Industriais, atração de investimentos e com atuação no planejamento de ações para o desenvolvimento socioeconômico do Pará, a Codec funciona nos moldes de uma agência de prospecção de investimentos e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), que também atua no fomento às atividades produtivas e industrialização da economia do Pará.

“A Codec é uma instituição muito importante no cenário estadual porque agrega setor produtivo e Estado em torno de objetivos comuns”, disse o novo presidente. O gestor agradeceu ao governador Simão Jatene e ao secretário Adnan Demachki pela oportunidade e fez votos de que o trabalho em conjunto proporcione mais avanços em áreas estratégicas.

Adnan Demachki, titular da Sedeme e presidente do Conselho de Administração da Codec, agradeceu, em nome do governador, ao ex-presidente da Companhia, Olavo das Neves, pelos avanços implementados em sua gestão e ressaltou a importância do setor produtivo na presidência da Companhia. “São evidentes os avanços da Codec nesses dois anos e meio de gestão e por isso, agradecemos ao Olavo das Neves pelo seu empenho e dedicação à frente da Codec”, disse.

“O novo presidente, Fábio Lúcio, além de reunir todos os predicados para assumir esta função, também está perfeitamente alinhado com a proposta da Codec, que é a de unir Estado e setor produtivo em prol do desenvolvimento econômico, e da geração de emprego e renda no Pará”, disse o secretário.

NOVOS DESAFIOS

Olavo das Neves encerra sua gestão com um novo grande desafio. Ele segue na administração pública estadual agora à frente do Centro Regional de Governo do Oeste do Pará, em Santarém.

“Foram 2 anos e meio de muito aprendizado à frente de uma Companhia comprometida com o crescimento econômico do Estado. Aqui fui muito bem acolhido por todos os servidores desde o início. Hoje, os nossos resultados se devem, sem dúvida, a este trabalho coletivo e a dedicação de todos”, declarou.

“Agradeço ao governador Simão Jatene pelo privilégio de ter presidido a Companhia e desejo ao Fábio Lúcio uma excelente gestão. Tenho certeza que será uma gestão de grande sucesso, contribuindo com um Estado cada vez menos desigual. Seguimos agora com novos desafios”, finalizou.

Além de Adnan Demackhi, Olavo das Neves e Fábio Lúcio Costa, também estiveram presentes na reunião Adenauer Góes, secretário de Estado de Turismo; Kleber Menezes, secretário de Estado de Transportes; Eduardo Leão, secretário-adjunto da Sedeme; e representantes da Fiepa; Faepa; ADVB-PA; Fecomércio; Aimex; Simineral; FCDL; CDL; ACP e Faciapa.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Codec