Ufopa lança material didático sobre Arqueologia para escolas nesta sexta

Gratuito, o material didático tem como público-alvo professores dos Ensinos Médio e Fundamental

O programa de extensão “Arqueologia nas Escolas: Histórias da Amazônia” da Ufopa promoverá na próxima sexta-feira, 26 de janeiro de 2018, o lançamento de quatro livros e kits pedagógicos, produzidos em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Aberto ao público e à comunidade acadêmica, o evento ocorrerá a partir das 18h30, na sala 318 da Unidade Amazônia, Campus de Santarém.

Ao todo, serão lançadas quatro publicações: Arqueologia e suas aplicações na Amazônia; Uma Santarém mais antiga sob o olhar da Arqueologia; Descobrindo a Arqueologia; e Guia Arqueológico do Parque Estadual de Monte Alegre. Gratuitos, os livros impressos serão distribuídos, por doação, para escolas e professores da rede pública de ensino, além de institutos e discentes de Arqueologia. Após o lançamento, os livros também serão disponibilizados online.

Resultante da parceria entre a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Museu Paraense Emílio Goeldi, o programa surgiu da necessidade de fomentar pontes de diálogo com a História e a Antropologia no âmbito educacional. Financiado com recursos do Programa de Apoio à Extensão Universitária (Proext/Sesu/MEC), o projeto busca ainda incluir discentes graduandos, de diferentes cursos, em todas as etapas de extensão.

“O nosso objetivo foi o de criar materiais didáticos para os professores dos ensinos fundamental e médio, apresentando os resultados mais recentes das pesquisas interdisciplinares”, explica a arqueóloga Anne Rapp Py-Daniel, docente do Programa de Antropologia e Arqueologia da Ufopa. “Através do material produzido, desejamos abordar temas sobre a realidade amazônica, a história e a arqueologia, que ainda são pouco tratados nas escolas por falta de recursos didáticos”.

Segundo a arqueóloga, o trabalho foi realizado pelas duas instituições através de consulta a professores e discentes de graduação, durante quatro minicursos e encontros ocorridos nos municípios de Santarém e Monte Alegre. “A equipe do projeto também trabalhou com os condutores que atuam guiando turistas no Parque Estadual de Monte Alegre”, explica.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa