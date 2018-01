Homem que se diz professor, é preso suspeito de se masturbar dentro de ônibus coletivo em Santarém

Zirlando da Silva Alves, de 32 anos, foi apresentado pela Polícia Militar na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém, na tarde desta sexta-feira (26), depois que passageiros de ônibus de transporte coletivo acionaram a polícia informando que ele estava se masturbando e ao mesmo tempo assediando adolescentes.

De acordo com a polícia, uma adolescente de 16 anos, que estava sentada no banco ao lado do suspeito, disse que ele chegou a ejacular na sua roupa. O tecido com esperma foi encaminhado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para exames.

Ao delegado de plantão, Zirlando disse ser professor e morador da região do Lago Grande, e nega ter cometido qualquer ato do que relatam as testemunhas. O suspeito será autuado em flagrante pela autoridade policial por estupro.

Matéria em atualização

RG 15 / O Impacto