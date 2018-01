Adolescente diz que professor ejaculou em sua perna

Em seu relato ao delegado plantonista da Seccional de Polícia Civil, a adolescente contou que o homem que estava sentado ao seu lado no ônibus ejaculou em suas pernas.

Segundo ela, era por volta de 14h, guando os policias apresentaram na seccional ZIRLANDO DA SILVA ALVES, brasileiro, natural de Município de Santarém, professor municipal, residente na comunidade de Aracuri- Região do Lago Grande, o mesmo foi apresentado por está dentro de um coletivo urbano que faz linda para a comunidade do Tabocal e ter ejaculado nas pernas de uma adolescente que também estava no coletivo, no momento do ato o referido coletivo estava cheio de passageiros, a vítima ficou bastante nervosa pelo ato do apresentado, que pegou uma toalha e limpou a perna em seguida entrou em contato pelo celular com seu genitor, que de imediato acionou a polícia civil para que fosse feita a detenção, foi apresentado para a autoridade plantonista DPC Jonivaldo Carneiro para os procedimentos cabíveis.