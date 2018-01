Advogada faz BO na policia narrando “tratamento humilhante” do presidente da OAB-Marabá

Desde quando foi publicado a matéria noticiando episódio de suposto tratamento humilhante do presidente da subseção-OAB de Marabá, Haroldo Gaia, a advogada Socorro Abbade -, comentaristas anônimos visitaram este sítio insinuando suspeitas sobre a idoneidade da informação.

Alguns, mais afoitos, chegaram a vincular o post a uma suposta campanha contra o presidente da Ordem local.

Bem, aos fatos.

1- O blogueiro não tem nada a ver com as intempéries de tratamento de quem quer seja. Publicou um fato narrado a ele por dois profissionais do Direito que se encontravam no local do acontecido;

2- Se há campanha de oposição ao presidente da entidade, o blog também ignora esse cenário, porque não vive o dia a dia da advocacia e nenhum interesse tem em caminhar nessa direção;

3- As fontes que narraram o acontecido na sala da OAB são de inteira confiança do blogueiro, tanto que levou as informações a público;

4- A idoneidade do que foi narrado se confirmou mais ainda com o registro de BO, por parte da advogada, que se sentiu “agredida e humilhada”, conforme disse ao blog depois de consultada.

Abaixo, print do BO.

O resto?

Bem, o resto é perfumaria.

Fonte: site hiroshibogea.com.br