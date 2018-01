Celpa reuniu com secretarias de Meio Ambiente da região Oeste

O encontro aconteceu no Auditório da Celpa, em Santarém.

Dezesseis representantes de seis municípios do Oeste do Estado – Itaituba, Trairão, Novo Progresso, Rurópolis, Aveiro e Mojuí dos Campos, participaram do Encontro de Secretarias de Meio Ambiente, promovido pela Celpa.

A iniciativa teve como principal objetivo mostrar os procedimentos no que compete a Legislação Ambiental, nos processos que vão desde os estudos à execução dos projetos da Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na região.

No encontro estiveram presentes as Engenheiras, da Área de Expansão da Celpa, Priscila Fagundes e Beatriz Quanz, do Meio Ambiente, e Larisse Pires, do Meio Ambiente, da Regional Oeste.

Para Priscila Fagundes, levar energia a lugares isolados e de difícil acesso, e numa região amazônida, não se pode deixar de considerar seriamente as questões ambientais: ” a Celpa tem esse olhar atento ao executar obras, que além de levar cidadania, com a chegada da luz elétrica, não se pode esquecer das leis ambientais, da garantia dos direitos dos povos da floresta, dos Indígenas, das Unidades de Conservação, dos Sítios Arqueológicos e tudo que envolve os estudos e impactos ambientais. Portanto, esse momento de agregar os órgãos ambientais para conhecermos juntos esses processos e a realidade de cada um deles, é um passo muito grande para continuarmos levando cidadania”.

Larisse Pires, da Área de Meio Ambiente da Celpa, em Santarém, destacou o diálogo: ” esse elo entre os órgãos ambientais é essencial para que os processos sejam realizados de forma célere”.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Celpa