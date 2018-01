DPC Nelson: “Ações integradas reduzem crimes em Santarém”

Delegado Nelson Silva avalia dados positivos do Programa de Redução da Criminalidade.

O Superintendente Regional do Baixo Amazonas da Polícia Civil em exercício, delegado Nelson Silva expôs à imprensa os números oficiais da criminalidade no segundo semestre de 2017, de acordo com levantamento realizado pelo Programa de Redução da Criminalidade (PREC).

Na capital Belém, o delegado representou o titular Gilberto Aguiar, que está em período de férias, na homenagem realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) por alcance de metas na 12ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), que cobre as cidades de Santarém, Alenquer, Belterra, Faro, Curuá, Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa.

Conforme o PREC, em toda a região houve importantes reduções nos índices, onde se destacam os dados referentes aos crimes de roubo a residência, a estabelecimento comercial e a ônibus do transporte coletivo, que tiveram redução de 29, 40 e 20 por cento, respectivamente.

Para o delegado também é motivo de comemoração as reduções de crimes contra a vida. Cita que no caso de latrocínio registrou-se redução de 71 por cento. Em homicídios a redução chegou a 14 por cento.

Alguns índices foram mantidos, o que também é um fato a se comemorar, uma vez que com o subdesenvolvimento da região, a tendência são que os crimes aumentem.

“Com muita satisfação estivemos em Belém para sabermos dos dados relacionados ao PREC (Programa de Redução da Criminalidade), e a 12ª Risp que engloba 13 municípios da região do Baixo Amazonas, tendo Santarém como sede recebeu homenagens por termos batido todas as metas, e ter diminuído os números de crimes, principalmente de roubo, latrocínio e homicídio. Então, em todas as cidades que compõe a 12ª Risp, conseguiram diminuir os índices. Os crimes que ocorreram, eles apuraram, identificaram e elucidaram e paralelamente não deixamos que aumentassem. Ficamos feliz com esses dados, pois sabemos que especificamente em nossa região, é fruto de um trabalho de diversos órgãos, que realizam ações de forma integradas”, disse o delegado Nelson Silva.

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto