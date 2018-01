Avião que saiu de Altamira é apreendido com carga de droga; piloto é de Santarém

Um avião carregado com drogas que saiu do município de Altamira, no sudoeste paraense, foi apreendido neste sábado (27), após fazer um pouso de emergência no município de Barreiras do Piauí, a 854 Km de Teresina.

De acordo com a Polícia Militar do Piauí (PM-PI), a carga transportada pela aeronave Modelo T 210 -Cessna Prefixo “PR HSP” era muito pesada e ela não conseguiria chegar até o destino final. Duas pessoas foram presas e seis sacos com 30 tabletes de cocaína prensada apreendidos durante a ação.

Um dos presos foi identificado como Nagib Brito de Aquino, 53 anos, é de Santarém, e servidor do Ministério da Agricultura. A aeronave estava com pouco combustível.

Em entrevista ao Jornal Folha do Progresso, o comandante de operações da PM-PI, o coronel Alberto Menezes, informou que eles fizeram um pouco de emergência. “Dois homens transportavam a droga de Altamira no estado do Pará para o estado do Maranhão, mas com o tempo nublado saíram da rota do GPS e ficaram sem combustível. O avião estava muito pesado por conta da droga, eles viram que não iam conseguir chegar e fizeram o pouso de emergência”, informou.

Segundo o comandante, eles tentaram se desfazer da carga para diminuir o peso do avião. “Deixaram seis volumes de drogas escondido na mata. Eles relataram que se desfizeram de mais quatro volumes, mas foram realizadas buscas e não foram encontrados”, detalhou o coronel.

Após o pouso do avião, populares acionaram a polícia do município, que flagraram a droga. Dentro do avião tinham seis sacos, cada um tinham 30 tabletes de cocaína prensada, além de R$ 1.531,00 em dinheiro, rádios, tablets, celulares e mapas.

(Com informações do Jornal Folha do Progresso)