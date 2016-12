Papai Noel e super-heróis descem de rapel para a programação de Natal do HRBA

O mundo mágico do Natal invadiu o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA), na noite de segunda-feira, 19/12. As crianças internadas na unidade, ao lado de acompanhantes e colaboradores da unidade, acompanharam a programação natalina e aproveitaram cada momento. Um dos pontos mais marcantes foi a aparição do Papai Noel. O bom velhinho surgiu de rapel, seguido pelo Homem-Aranha e o Super-Homem.

O filho de Wevles Maia foi umas das crianças que acompanhou a programação. A criança de seis anos vai passar por procedimento cirúrgico no hospital. “Ele gostou muito. É uma programação excelente. Traz alento para as crianças que estão internadas aqui. É, também, uma forma de mostrar a sustentabilidade das pessoas, que é muito importante”, conta Maia.

Célio Carneiro, há cinco meses, acompanha de perto a realidade das crianças em tratamento no HRBA. O neto dele está internado por conta de uma deficiência pulmonar. Por isso, ele fez questão de participar da programação natalina. “A minha esposa contribuiu bastante na confecção de lembrancinhas recicláveis para fazer a felicidade dessas crianças maravilhosas que também moram aqui. Elas ficam felizes e o sorriso delas compensa tudo”, conta.

Internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) estiveram presentes para acompanhar a noite especial. Eles realizaram a entrega de brindes para as crianças. A ação faz parte dos trabalhos realizados pela instituição para que os menores possam ver a realidade das crianças hospitalizadas e refletir sobre a conduta tomada por eles.

Sustentabilidade

O Natal do HRBA sempre tem foco na sustentabilidade. A Árvore de Natal foi confeccionada utilizando 7 mil CDs e DVDs que seriam descartados. “É o quinto ano que nós realizamos a árvore com reaproveitamento de materiais. Todos os colaboradores, acompanhantes, pacientes, fizeram a arrecadação desses CDs, que iam ser descartados, muitas vezes de forma inadequada na natureza. A árvore simboliza a união dos esforços de todos, também”, afirma a diretora de Enfermagem, Daniella Mengon.

O diretor Administrativo e Financeiro do HRBA, Diego Berenstein, diz que a atenção à sustentabilidade faz parte da filosofia da unidade, sendo trabalhada de forma conjunta. “Esta é uma ação pioneira do Comitê de Sustentabilidade do hospital e que vem crescendo a cada ano. Hoje nós já temos uma horta orgânica que nos propicia o reaproveitamento de 25% dos resíduos orgânicos, o que representa mais de 1.200 kg por mês. O conceito de sustentabilidade, além de voltado para preservação do meio ambiente, acaba tendo o apelo social, com o envolvimento de colaboradores, usuários e acompanhantes, e também de cunho financeiro”.

O diretor ainda falou sobre os desafios enfrentando ao longo do ano. “O ano de 2016 foi um ano bastante desafiador. E a temática da nossa árvore de Natal reflete bastante o espírito que nós temos aqui, que é o trabalho em equipe. Este ano, tivemos conquistas muito significativas voltadas para a assistência do paciente. Estamos realizando uma média de dois transplantes por mês e tivemos a ampliação da Unidade de Terapia Intensiva”, finaliza.

Oficinas

Nas últimas semanas, colaboradores e acompanhantes produziram cartões de Natal feitos com materiais recicláveis. Durante a programação natalina, os cartões foram trocados entre os presentes.

No setor de Hemodiálise, colaboradores e acompanhantes participaram de uma oficina para confecção de cestas de Natal utilizando papel de revista. “Todos os anos nós fazemos uma ceia de Natal para os pacientes. Este ano nós resolvemos propor a ideia para que os usuários e acompanhantes produzissem cestas sustentáveis. É uma forma de envolver a equipe”, conta a psicóloga Eloísa Barros. O responsável pelo ensinamento é o paciente Francisco das Chagas, de 57 anos, que realiza sessões de hemodiálise há quase sete anos. Por conta do diabetes, ele tem visão reduzida e sofreu amputações nas pernas e dedos das mãos.

Hospital

O Hospital Regional do Baixo Amazonas é uma unidade pública de saúde, pertencente ao Governo do Pará e administrado, desde 2008, pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. O HRBA foi o primeiro hospital público do Norte a conquistar o certificado máximo de qualidade, a ONA 3 – Acreditado com Excelência. O hospital atende casos de média e alta complexidades e é referência em ensino e pesquisa na região amazônica da dos adolescentes do hospital.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira