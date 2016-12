OS ESPAÇOS PARA EVENTOS EM SANTARÉM

É bem verdade que em Santarém não se tem, lugar para cerimônias de grande público. O que se pode constatar nos recentes acontecimentos, dentre eles a diplomação do nosso novo prefeito municipal, e dos vereadores da Câmara Municipal de Santarém no dia 15 passado. Cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral, que assim, concluía o processo eleitoral do pleito de 2014.

Talvez não tenha o cerimonial do Eleitoral, atentado que para essa cerimônia, além dos candidatos, iriam os seus familiares, amigos, cabos eleitorais, membros dos partidos, autoridades, convidados oficiais e a população em geral. Era uma festa do povo. Então, lamentavelmente, o plenário da Câmara Municipal de Santarém que foi construída em 1992, pelo prefeito Ronan Liberal e no projeto não estava previsto receber uma população para essas cerimônias, vinte e cinco anos depois. Aí foi aquele caos, nem a distribuição de senhas foi eficiente e a população saiu de lá reclamando do desconforto e dizendo o que lhes digo agora, o lugar era muito pequeno para a cerimônia. Aí eu pergunto qual o outro que temos? Nenhum. O tal ginásio prometido pelo Governo do Estado, está lá num amontoado de entulhos e tornando o lugar, perigoso para os transeuntes, principalmente à noite.

Mesmo com desconforto da cerimônia, há que se destacar o belo pronunciamento feito pelo Promotor de Justiça do Estado, na função de promotor eleitoral: Raimundo Nonato Coimbra Brasil, que dentro da sua intelectualidade, e brilhante oratória fez um retrospecto político, social, dos diversos momentos da história política da humanidade, até chegar ao momento atual que vive o Brasil e alguns outros países com a mesma situação. Algumas pessoas da geração e da comunicação Whatsapp não entenderam. Lamentavelmente é compreensível!

Mas a falta de espaço para eventos em, Santarém, já está sendo discutido, no movimento da Igreja Católica para o CRISTOVAL 2017. Ouvi na entrevista da jovem coordenadora, que estão pleiteando a Praça da bíblia. O Espaço Tapajós e o Colosso do Tapajós. Mas que tudo ia depender do novo governo. Só a partir de janeiro 2017 que poderia abrir conversações com os membros do novo governo.

Entendo que para o público que o CRISTOVAL recebe o lugar ideal é a (como diz na placa da obra) Arena para Eventos Colosso do Tapajós. Sabiam que não é mais estádio? Pois é! Mas ocorre que para esta sempre foi colocada muitas dificuldades para o CRISTOVAL, o que não ocorre para as outras religiões. Espera-se que o espaço agora seja democratizado já que não é usado para a disputa do campeonato amador de futebol, seja cedido para o evento católico.

Fui observar a Praça da Bíblia e creio que não cabem mil pessoas, e, nesta época de chuva, fica difícil, incômodo. Para o evento religioso, vejamos quem vai desta vez dar o sim do Colosso do Tapajós para a Igreja Católica. Já a Praça da Bíblia está na preferência das agremiações carnavalesca, já querem fazer o carnaval alí. Interessante, mas creio que só para as (como no meu tempo) “Batalhas de Confetes” para os desfiles é outra conversa. Com a palavra o novo Secretário de Cultura, que foi excelente Secretário na vez anterior que assumiu essa Secretaria. Acredito no senhor, Secretário! //////////////// Para quem assistiu no Cine Olímpia aos grandes clássicos do Cinema, como Ben-Hur, Os Dez Mandamentos, os seriados das domingueiras, e antes do início da sessão, era aquele amontoado de pessoas trocando gibis e revistas de quadrinhos de fotonovelas, como Capricho, Grande Hotel, Sétimo Céu, entre outras. Sente-se, melancolicamente, a sua nova cena. O Cinema Olímpia vai se transformar em estacionamento. Coisas do tempo que fez os gostos mudarem. Veio o vídeo, o home-theather, e hoje, cinema nos shoppings. /////// Como em Santarém nem todas as ruas tem ciclovias, então os ciclistas resolveram andar por cima das calçadas, e por tabela os motoqueiros, também estão fazendo o mesmo, no maior desrespeito ao Código de Trânsito e ao Código de Postura do Município que estabelece limites para o uso das calçadas para o pedestre. Isso só ocorre porque não se tem fiscalização. Agora, imaginem, neste fim de governo! //////// Nesta sexta-feira tem BAILE DE SAUDADE NO FLUMINENSE, com a Banda Stillus. E no dia 30 PRÉ-REVEILLON, com a BANDA RAÍZES DA TERRA. IMPERDÍVEL. ////////Nestes dias que antecedem o dia de Natal, quero lembrar de que “guardei meu sapatinho” esperando um Papai Noel. Uma pergunta: Vai haver o Papai Noel do governo municipal? /Esperamos que a humanidade ainda acredite no espírito do Papai Noel, no espírito natalino, para uma boa convivência de paz e recorde da palavra do anjo que anunciou o nascimento de Jesus. PEACE IN TERRAE! GLORIA IN EXCELSIS DEI! FELIZ NATAL PARA TODOS OS LEITORES!