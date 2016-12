Bandidos tocam terror – Drogaria e supermercado são assaltados em Santarém

Drogaria Planalto e Supermercado Alfa foram alvos dos assaltantes na tarde desta terça-feira.

Segundo informações, era por volta de 13 horas desta terça-feira (27), quando um grupo de bandidos invadiu a Drogaria Planalto, localizada na Avenida Sérgio Henn, esquina com Travessa Bartolomeu de Gusmão, próximo ao Parque da Cidade, em Santarém, oeste do Pará.

Relatos dão conta que pelo menos três bandidos participaram da ação, que deixou em pânico funcionários e clientes que estavam no estabelecimento no momento do assalto. Dois deles entraram na Drogaria e levaram dinheiro e jóias de clientes e funcionários.

No momento da fuga os assaltantes utilizavam uma moto e um veículo, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar parte do grupo, que continuou a fuga pulando os quintais das residências no bairro do Aeroporto Velho. Janderson Silva, um dos assaltantes foi preso em um trabalho eficiente da Polícia Militar.

Também recebemos informações de que o Supermercado Alfa, localizado na Avenida Magalhães Barata, foi alvo da ação de bandidos, agora pela parte da tarde. Até o momento não sabemos o que foi roubado.

Fonte: RG 15/O Impacto