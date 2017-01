Câmaras de Belterra, Mojuí e Placas elegem seus presidentes

Vereador Serjão (DEM) irá presidir o Poder Legislativo de Belterra.

Aconteceu na manhã deste domingo, dia primeiro de janeiro de 2017, a posse dos vereadores eleitos em outubro de 2016 de vários municípios da região oeste do Pará.

No município de Belterra, o vereador Sérgio Cardoso (Serjão), do DEM, foi eleito o novo presidente da Câmara. Dos 9 votos válidos, Serjão obteve 8 votos. Vereador Ulisses (PSDB) foi eleito o primeiro secretário da Mesa e o vereador Jurandir (PV) foi eleito segundo secretário. Logo após a escolha da presidência da Mesa Diretora, os vereadores empossaram Dr. Macedo e Davirley Sampio, nos cargos de Prefeito e vice de Belterra.

No município de Mojuí dos Campos, o vereador Marco Antonio Machado Lima foi eleito presidente do Poder Legislativo, tendo como vice Suely do Baixinho, e Gesa e Beto farinha como secretários. Logo após a escolha da presidência da Câmara, Jailson Alves e Juvenal Oliveira, nos cargos de Prefeito e vice, respectivamente.

No município de Placas, o vereador Gilberto Matias (PMDB) foi eleito o presidente da Câmara Municipal. Logo após a escolha da Mesa Diretora, Raquel Brandão e Beto Dantas foram empossados nos cargos de Prefeito e vice, respectivamente, do município de Placas.

Fonte: RG 15\O Impacto