Rede estadual de ensino começa a confirmação de matrículas

Alunos novos de Belém e interior do Pará têm até o dia 4 para apresentar documentação nas escolas.

Foi iniciada nesta segunda-feira (2) a etapa de confirmação das matrículas de alunos novos da rede estadual de ensino em Belém e no interior do Estado. As vagas são referentes ao ano letivo de 2017. A confirmação pode ser feita pelos pais ou responsáveis pelos alunos até o dia 4 de janeiro nas escolas onde a matrícula foi feita. Hoje devem confirmar matrícula os alunos novos com deficiência.

Amanhã a confirmação de matrícula será para os demais alunos novos e alunos novos com deficiência do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 9 anos e da 1ª à 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Ensino Fundamental.

Na quarta-feira (4), serão feitas as confirmações dos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio regular e 1ª e 2ª etapas da EJA Médio. Alunos novos com deficiência devem apresentar documentos obrigatórios e que comprovam a deficiência do estudante. A não apresentação desse documento específico, contudo, não impede o aluno de efetivar a matrícula.

Devem ser apresentados documentos como a certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); histórico escolar ou ressalva (original); comprovante de residência (cópia); duas fotos 3×4 (idênticas e recentes); certificado (original e cópia) ou atestado de conclusão do Ensino Fundamental (original e cópia), para os alunos que cursarão o Ensino Médio; e comprovante de trabalho para o aluno do período noturno.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), 48 mil estudantes fizeram a pré-matrícula entre os dias 14 de novembro de 2016 a 1º de janeiro de 2017. O começo do ano letivo de 2017 na rede estadual está previsto para o mês de março.

Fonte: Redação ORM News