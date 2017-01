Prefeitura de Aveiro está sucateada e hospital em condições desumanas

Totalmente triste e deplorável as péssimas condições em que o atual prefeito Vílson Gonçalves recebeu o município de Aveiro das mãos do ex-prefeito Olinaldo Barbosa (Fuzica) no último dia 1º de janeiro.

Além de não receber a chave da Prefeitura que está destruída e abandonada, Vilson Gonçalves recebeu as máquinas e equipamentos da Prefeitura todos em estado de precariedade. Nossa equipe de reportagem se deslocou até o pátio da Secretaria de Obras, que fica localizada aos fundos do prédio histórico da PMA, que é um patrimônio do povo aveirense e registramos de perto o reflexo da má gestão de Fuzica e como se encontram esses maquinários.

Carros, tipos caçambas, que estavam em excelentes condições quando foram entregues para o ex-prefeito Fuzica, assim que ele assumiu o Município, estão destruídos e jogados ao tempo, debaixo de sol e de chuva. O patrimônio do povo de Aveiro está se acabando pela falta de administração e de cuidados com a coisa pública.

No prédio da Prefeitura as marcas do abandono e da falta de administração. Livros que eram para estar nas mãos de alunos nas escolas estão jogados no meio de poeira, fezes de ratos e de morcegos. Segundo uma servidora, dias antes de o ex-Prefeito ter entregue o cargo, no almoxarifado havia muitas coisas de valor, inclusive um motor ou peça valiosa de uma caçamba que sumiu do local, ninguém sabe e ninguém viu.

Nossa equipe se deslocou para as dependências do Hospital Municipal e presenciou de perto as condições sub humanas de trabalho e de atendimento. Funcionários que infelizmente se obrigam a trabalhar em um local totalmente desumano, um fedor infernal de urina de ratos e de morcegos. No local até casas de abelhas Italianas que são totalmente perigosas, foram encontradas, colocando em risco e perigo pacientes e funcionários.

Depois que assumiu o cargo de Prefeito, Vilson Gonçalves se deslocou de imediato para a cidade de Itaituba, para começar os procedimentos com as instituições bancárias que atendem o Município, através de repasses federais que são enviados para a Prefeitura. Nas contas da PMA os recursos já haviam sido sacados pelo ex-prefeito Fuzica, ficando a situação do atual Prefeito caótica, para atender o Município que está atolado em dívidas e problemas.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações e fotos de Elias Junior.