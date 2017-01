Presidente Márcio Miranda empossa Gesmar Costa como novo deputado estadual

Gesmar Costa assumiu no lugar de Tião Miranda, que foi empossado prefeito de Marabá.

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Márcio Miranda empossou, na tarde de sexta-feira (06/01), Gesmar Costa (PSD) como mais novo membro do Parlamento paraense. A vaga era ocupada pelo deputado Tião Miranda, empossado como prefeito de Marabá, no primeiro dia do ano.

O mais novo parlamentar do Estado do Pará é morador de Parauapebas e formado em Gestão Pública. Gesmar tem 53 anos, é natural de São Miguel do Araguaia (GO), e mora em Parauapebas, desde 1982. Foi diplomado primeiro suplente da coligação “Pra Frente Pará”, formada por PSDB/PSD/PTB e PP nas eleições de 2014, com 32.323 votos. Coligação que reelegeu o governador Simão Jatene. Seu mandato que inicia agora vai se até janeiro de 2019.

O presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, foi quem conduziu, em nome do Poder Legislativo, a cerimônia de posse do novo deputado na 18ª Legislatura. Participaram também os deputados Junior Ferrari, Iran Lima e Chicão. Depois dos trâmites formais, dos rituais do cerimonial e do juramento feito pelo novo parlamentar, com a mão direita estendida, a cumprir a Constituição do país, do Estado e do Regimento Interno da Alepa, o chefe do Parlamento estadual declarou empossado o novo deputado do Pará.

“Espero que tenha aqui, deputado Gesmar, um novo campo de trabalho e de estudo. Esse é um espaço representativo de toda a sociedade. Seja bem-vindo! O senhor lutou para estar aqui neste parlamento, que é multipartidário, eclético e diverso, um espaço de convivência respeitosa, que valoriza sempre o parlamento e o parlamentar, com muito diálogo e respeito à legislação”, expressou o presidente Miranda.

Ele disse ainda que espera do novo deputado uma ação legislativa atuante, propositiva, que venha para participar de forma efetiva dos debates. “O Gesmar chega entusiasmado, com muita vontade de trabalhar. É um homem experiente, interessado e tenho a plena convicção que fará um grande mandato”, expressou. O presidente colocou ainda a disposição do novo deputado, os diretores e a assessoria da Casa para lhe repassar todas as informações necessárias para o desempenho legislativo.

O deputado Gesmar Costa, que se considera experiente, já assumiu vários cargos no Executivo do município desde sua emancipação. Disse que vai atuar para defender, principalmente, os municípios do sul e do Estado. Disse ainda que pretende desempenhar um mandato com muita serenidade e com sede de aprendizado. “Espero ser um bom articulador, porque não adianta só entender, se não convencer os outros parlamentares e o governo. Sei dos meus limites e que não vou sair frustrado. Sei também que não vou resolver todos os nossos sonhos”. O novo parlamentar disse ainda que “não temos Universidade Estadual. Temos diversos problemas na área da saúde, saneamento e da educação, entre outras. No entanto, temos grande potencial mineral, e de estradas que podem impulsionar ainda mais o desenvolvimento de todos os municípios daquela região”.

Por fim, agradeceu e parabenizou o deputado Márcio Miranda pelo trabalho desenvolvido na Alepa. “Chego a este Poder Legislativo sadio, com produtividade e sem denúncias de corrupção, diferente de outros parlamentos do país. Isto foi devido, a um trabalho sério, moralizador e eficiente realizado”.

GESMAR COSTA – Participou do processo de emancipação do município de Parauapebas em 1987. Em 2016, esteve à frente da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), daquele município. Em 2015, foi Secretário Municipal de Meio Ambiente. Em 2013, Gesmar coordenou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas-SAAEP.

Por: Carlos Boução

Fonte: RG 15/O Impaco e Ascom/Alepa