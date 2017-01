Bruno Pará assume cargo na Seminfra

O ex-vereador Bruno Pará assume nesta segunda-feira (09) um cargo na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), que tem como titular o engenheiro Daniel Simões.

Bruno Pará, que também é engenheiro, concorreu nas últimas eleições ao cargo de Vereador pelo PT. Em contato com nossa reportagem, Bruno disse que aceitou o convite feito pelo Secretário para compor a equipe técnica da Seminfra e ajudar no que for possível a recuperar a infraestrutura da cidade.

Fonte: RG 15/O Impacto