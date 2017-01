Ônibus quebra barra de direção e invade lojas

Um acidente que por pouco não se tornou uma tragédia aconteceu por volta das 12:20 horas desta segunda-feira (09), quando um ônibus da Empresa Borges, que faz a linha Cohab/Nova República, quebrou a barra de direção e invadiu duas lojas, na Avenida Mendonça Furtado, em frente à Praça Elias Pinto (3 Poderes), no bairro da Prainha, em Santarém.

Segundo informações do motorista do ônibus, Adenilson Sousa de Freitas, a barra de direção quebrou quando o coletivo ia descendo a ladeira do Colégio Dom Amando e virou pra cima das lojas. Felizmente não tinha ninguém dentro das lojas. O ônibus além do motorista e cobrador estavam 7 passageiros, sendo que dois ficaram com ferimentos leves e foram levados para o Hospital Municipal de Santarém.

Homens do Corpo de Bombeiros e agentes da SMT estiveram no local para a retirada do ônibus, que aconteceu por volta das 13:30 horas.

Fonte: RG 15/O Impacto