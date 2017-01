Secretaria de Saúde de Placas realiza 1ª reunião com os ACS

A Secretaria de Saúde do Município de Placas realizou na última sexta-feira (06/01), na Unidade de Saúde Boa Esperança, a primeira reunião oficial com os membros do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde). Na oportunidade, foram apresentados a nova equipe gestora da Secretaria, coordenadores de setores e a equipe de enfermagem que estará liderando os trabalhos da Atenção Básica do Município.

O Secretário de Saúde, senhor Gilberto Paiva, ressaltou a importância do trabalho dos ACS para o sucesso da saúde, os quais são responsáveis pelo contato primário com os munícipes, além do acompanhamento da atenção básica. “Quero ser um Secretário presente, atendendo aos pedidos e necessidades da equipe. Nosso desejo é humanizar o atendimento aos cidadãos plaquenses e trazer de volta o amor e a vontade de trabalhar, fazendo sempre o melhor.” – pontuou Paiva.

Na ocasião, o vice-prefeito Beto Dantas enfatizou o compromisso que o Poder Executivo terá com a saúde e o bem-estar da população plaquense. Destacou a postura firme e atenciosa da prefeita Raquel Brandão para com esta pasta do governo. “Trabalharemos para que tudo ande bem, a população se sinta bem e reconheça nosso esforço em oferecer o melhor.” – destacou o vice-Prefeito.

Após a realização da reunião, todos foram convidados a participar de um momento de confraternização, acompanhado de um delicioso almoço, preparado pela equipe da Secretaria.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMP