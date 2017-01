Instituto Maestro Wilson Fonseca abre inscrições para cursos

O Instituto Maestro Wilson Fonseca (IMWF), com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), abre inscrições para 200 vagas distribuídas entre os cursos de música (100), dança (50) e teatro (50). O período para os interessados se inscreverem vai de 16 a 31 de janeiro.

O diretor do IMWF, Agostinho Fonseca, destacou o que é necessário para a inscrição: “Será solicitado do (a) candidato (a), as cópias do R.G. e comprovante de residência. Caso seja menor de idade deverá ser acompanhado pelo responsável e deverá apresentar a certidão de nascimento e comprovante de residência. A faixa etária, a partir de quatro anos de idade”, explicou.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 6 de fevereiro.

Sobre o IMWF:

O Instituto Maestro Wilson Fonseca (IMWF) foi fundado como Escola de Música em 02/08/1993. Atende crianças, jovens e adultos nos cursos de música, dança e teatro. Atua objetivando a qualidade total, no retorno de resultados positivos nos mais diversos segmentos da sociedade, auxiliando na formação da cidadania com ocupação, oportunidades sadias e profissionalizantes de reconhecimento público. Profissionais de excelência na interpretação vocal e instrumental, como professores de música e regentes de bandas/corais. Na atuação em diversas programações em: escolas, faculdades, praças, salas de espetáculo teatros, inaugurações e outros, em Santarém, na capital paraense nas cidades de São Paulo (SP) e Salvador (BA).

Dessas experiências, seriedade e qualidade com que desenvolve as atividades na área da música deram a segurança para a criação de cursos de dança e teatro, titulando como IMWF, no ano de 2012. Sempre na parceria com a Fundação Carlos Gomes de Belém (PA), em 2014 foi implantado o Curso Cordas, nas categorias: contrabaixo, viola, violino e violoncelo.

Segmentos do IMWF:

Música

Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca

Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca

Banda Preparatória Wilson Fonseca

Quarteto de Cordas Wilson Fonseca

Orquestra de Cordas Wilson Fonseca

Musicalização baby

Musicalização Infantil

Musicalização Jovem

Grande Coral

Coral Wilson Fonseca

Coral Baby

Coral Infantil

Coral de Flautas Doces Wilson Fonseca

Curso de Cordas

Dança

Ministério de Dança Infantil

Ministério de Dança Jovem

Dança Contemporânea Infantil

Dança Contemporânea Jovem

Ballet Baby

Teatro

Curso de teatro

Localização: Nas dependências da Casa da Cultura, Avenida Borges Leal, 1558, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a Travessa Silvino Pinto, no bairro Santa Clara.

Expediente: 8h às 11h – 14h às 17h. De segunda a sexta-feira.

Mais informações:

Agostinho Fonseca – diretor.

Contato: (93 99122-1767)

José Cândido Corrêa (coordenador artístico):

Contato: (93 99102-0237)