Chuva provoca alagamentos no Residencial Salvação; assista vídeo feito por moradores

A enxurrada provocada pela água da chuva que iniciou em Santarém no noite de terça-feira(17) e se estendeu por toda a madrugada desta quarta-feira(18) resultou em diversos pontos de alagamentos no Residencial Salvação. Calçadas e residências ficaram submersas, deixando os moradores preocupados e indignados. Segundo informações, a situação ficou caótica nas vias localizadas na região mais baixa do conjunto habitacional.

Nas áreas atingidas pelos alagamentos, foi possível observar que o sistema de captação de águas pluviais não estão apropriados. Bueiros transbordaram e parte da pavimentação asfáltica foi levado junto com a enxurrada. Nas casas, os moradores se esforçavam para evitar que seus móveis e eletrodomésticos fosse atingidos. Assista o vídeo: