Teste de aptidão física do concurso da PM é anulado

Alice Viana disse que Sead anulou etapa realizada no mês de dezembro.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead), a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a PM decidiram anular a etapa do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar realizado em dezembro de 2016, por 3.414 candidatos, nos municípios de Belém, Marabá, Altamira e Santarém, como item dos concursos 001, 002 e 003/PMPA/2016. A decisão será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (19). A Sead seguiu recomendação da comissão do concurso da Polícia Militar do Pará, formada por servidores da secretaria e da PM.

O pedido de anulação da etapa teve base na súmula 473, do Superior Tribunal Federal (STF) e na análise de denúncias encaminhadas pelo Ministério Público do Estado sobre a participação de um professor, que atuou como avaliador durante o TAF, mas também teria ministrado aulas em cursos preparatórios.

“A anulação das provas decorre de uma cautela do governo do Estado para que não recaia sobre o concurso nenhuma suspeita de irregularidade e para preservar o direito dos candidatos inscritos. Todos os 3414 candidatos que se habilitaram na fase anterior poderão participar do TAF”, afirmou Alice Viana, secretária de Estado de Administração. Na próxima semana o edital de convocação dos candidatos com novo cronograma para as demais etapas do certame deverá ser divulgado.

Mais de 105 mil candidatos concorrem a uma das 2194 vagas oferecidas pela Polícia Militar do Pará para os cursos de Formação de Praças (CFP), Formação de Oficiais (CFO) e Adaptação de Oficiais (Cado).

Fonte: Portal ORM