Secretaria de Cultura define datas para realização do Çairé até 2020

Luís Alberto ‘Pixica’ diz que decisão é importante para a agenda cultural do Município, bem como, fortalece o turismo na Vila.

A demanda sobre a definição antecipada das datas anuais de realização do Festival do Çairé é bastante antiga, principalmente entre as lideranças dos movimentos culturais de Alter do Chão, e também dos empresários do setor turístico.

Conforme divulgação realizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), no cumprimento das normativas na Lei 16.536/2000 de 07 de janeiro de 2000, que considera patrimônio cultural do município de Santarém, a manifestação folclórica denominada Çairé, a municipalidade definiu as datas do Çairé para os próximos quatro anos. A programação ocorreu em conjunto com as lideranças da Vila de Alter do Chão, onde tradicionalmente é realizado o evento cultural e religioso.

“Após repassarmos ata da reunião na última segunda-feira (16) ao nosso Prefeito, divulgo oficialmente a decisão inédita e unânime das datas do quadriênio 2017-2020 do Çairé”, informou à comunidade e à imprensa santarena o titular da SEMC, Luís Alberto ‘Pixica’.

Para o secretário municipal de Cultura, que fez referência aos pontos e critérios que nortearam a decisão conjunta, é fundamental a definição para que todos possam ter maior organização. “É necessário antecipar o planejamento no propósito de fomentar a cultura e o turismo, ampliando o tempo de organização dos turistas e dos empresários da vila e da área urbana do Município, em melhorar a infraestrutura na vila. Por ser no mês de setembro, temos a Semana da Pátria no município e teremos intervalo para reorganizar o receptivo na vila. Esta e outras manifestações culturais serão incluídas no Calendário Cultural, que está em fase de organização”, explicou Pixica.

Segundo o gestor da cultura santarena, mas uma vez o governo Nélio Aguiar demonstrou estar alinhado com as demandas da comunidade, e desta forma, inova ao trazer o serviço público que atende as necessidades da população, levando em consideração uma melhor aplicação dos recursos públicos. Trabalho sério em prol dos santarenos, e neste caso da cultura e do turismo.

O encontro também contou com a participação do secretário municipal de turismo (Semtur), Pablo Barrudada, que destacou a precisão da fixação das datas. “Positivo o consenso do governo e lideranças para definir dias para o Çairé. Foi positivo também a discussão sobre ações futuras com apoio do conselho comunitário da vila, como o pedido de caixas eletrônicos 24 horas e viabilização de projetos como escola de música e de arte”, afirmou.

De acordo com o presidente do Conselho Comunitário da Vila Balneária, Carlos Santos, ele até disse ter ficado surpreso com o chamado do Governo Municipal para alinhar as datas do evento. “Iniciativa de seriedade e comprometimento do governo em chamar as lideranças e definir essas datas. Essa atitude vai somar, despontar e valorizar ainda mais Alter como Centro Turístico da região”, expôs.

Também estiveram presentes na reunião, os representantes da Administração Distrital de Alter do Chão, dos grupos folclóricos Cor de Rosa e Tucuxi. Acompanhe na tabela baixo as datas:

Çairé (2017-2020)

Ano Período 2017 21 a 25 de setembro 2018 20 a 24 de setembro 2019 19 a 23 de setembro 2020 17 a 21 de setembro

Por: Edmundo Baía Júnior

Fonte: RG 15/O Impacto