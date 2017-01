OAB de Santarém reúne com Secretário de Segurança e pede solução para sistema carcerário de Santarém

Dr. Ubirajara Bentes Filho reuniu na sexta-feira (20) com secretário de segurança Jeannot Jansen.

O presidente da Subseção da OAB de Santarém, Dr. Ubirajara Bentes Filho, reuniu na sexta-feira (20) com o Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Gal. Jeannot Jansen da Silva Filho, para quem entregou Relatório Circunstanciado elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção de Santarém, referente à inspeção feita no último dia 12 de janeiro nas duas unidades penais do complexo Cucurunã.

Com o relatório, o Secretário também teve acesso a fotografias, áudios e mensagens encaminhadas por detentos com inúmeras denúncias contra a administração das casas penais.

“Apontamos a necessidade de realização de concursos públicos para a contratação de agentes, bloqueio dos sinais de internet e da telefonia móvel, a necessidade de manter Advogados públicos nas casas penais, a morosidade administrativa na emissão de certidões carcerárias, relaxamento no atendimento à saúde dos internos, sobre agressões a presos e revistas vexatórias, etc. Pedimos intervenção urgente do Estado no sistema carcerário e o efetivo cumprimento das regras da lei de execuções penais e, por fim, a apuração de responsabilidades e punição pelo desrespeito à integridade das pessoas< disse Dr. Ubirajara Filho.

No final da reunião, Dr. Ubirajara agradeceu o apoio dos Conselheiros Federal, Dr. Marcelo Nobre, e Seccional, Dr. Clodomir Araújo Junior, “que articularam, estiveram conosco e também argumentaram sobre segurança pública em Santarém e no Oeste do Para e sobre as situações apresentadas no relatório da OAB Santarém ao secretário Jeannot, durante a audiência sede do Comando dos Bombeiros Militares, em Belém”, finalizou o presidente da Subseção da OAB Santarém.

