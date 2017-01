Governo do Estado cede área do Hospital Regional para construção de instituto em Santarém

O Instituto Vitória Régia recebeu do Governo do Pará, a cessão de uma área de 1.800 m² em Santarém, oeste do Estado. O instituto vai abrigar crianças que precisam realizar tratamento de câncer no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e não têm onde se hospedar. A assinatura do documento foi realizada na noite de sexta-feira, 20, e contou com a presença da secretária de Integração de Políticas Sociais, Izabela Jatene, e do secretário de Estado de Saúde Pública, Vitor Mateus.

O instituto foi criado em 2014 e lutava para a construção de um espaço. Agora, o primeiro passo já foi dado. “É a realização de um grande sonho. Vamos poder ajudar as famílias que vêm de longe para realizar o tratamento e, muitas, não têm onde ficar. Agora, a nossa luta vai ser para conseguir construir o espaço. Nosso instituto conta com o voluntariado para se estabelecer, mas temos certeza de que muitos vão contribuir para essa causa, que não é minha, mas de Santarém e da região que precisa”, diz a presidente do Vitória Régia, Alessandra Paz.

No projeto apresentado, o instituto vai contar com 10 quartos, sala para atendimento médico, sala para vídeo, refeitório e até um parque. Izabela Jatene diz que o governo não mediu esforços para contribuir com a causa. “Quem vive o câncer sabe o que é isso, sabe as dores e os amores que se ganha e que se perde. Quando se trata de criança, temos que saber que precisam de cuidado, que precisam de muito amor, e que o nosso olhar vai ter que estar sempre focado nela. E esse é o nosso desafio”, fala.

A secretária também reforça a importância da formação de redes de atuação voluntária para o bem comum. “Mais do que essa casa de acolhimento para essas famílias que precisam, eu queria deixar outro desafio: estruturem a rede de voluntariado do Tapajós. Essa rede vai além de um só segmento. Essa rede pode ajudar e ser fortalecida para além de cada instituição. Nós podemos chegar muito longe”, afirma Izabela Jatene.

O secretário de Saúde, Vitor Mateus, durante a comemoração dos 10 anos do HRBA, disse que esse é um presente para a região. “Esse é o presente do Governo do Estado, não na forma de dar presente por dar, mas isso é uma grande conquista. Vocês não imaginam quanto isso é importante para essas pessoas que vêm dos mais longos quilômetros espalhados pelos municípios do Baixo Amazonas”, finaliza.

Fonte: RG 15/O Impacto e Joab Ferreira