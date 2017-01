Bocão Ed. 1130

ALERTANDO A SEFA

Tem auditor fiscal aplicando auto de infração que não vai ao estabelecimento da empresa e manda publicar no Diário Oficial. Esse procedimento é ilegal, já que a empresa está com sua atividade regular no SINTEGRA, regular com suas obrigações, estabelecida e não tem porque da publicação pelo Diário Oficial. O Coordenador tem que deslocar uma equipe até o endereço da empresa para comprovar, antes de publicar e apurar o motivo para saber o que de estranho ocorreu que revoltou o auditor para ele tomar esse procedimento. É fácil prejudicar o contribuinte por perseguição ou retaliação. Cuidado Coordenador, para não aprovar esse erro.

SALVAÇÃO

O prefeito Nélio Aguiar para excluir sua responsabilidade pelas mazelas no Residencial Salvação, deveria editar um decreto de estado de emergência em função dos estragos causados pelas chuvas das últimas semanas. Com esse decreto fica mais fácil buscar recursos junto ao Estado e à União, para recuperar os danos causados às famílias, que foram iludidas às vésperas de campanha, com o decreto, fica mais fácil a Caixa Econômica liberar recurso. E a situação no Residencial é de emergência

SALVAÇÃO 2

Nélio não precisa se valer do decreto para firmar contratos de emergência, com dispensa de licitação. Pode executar todos os serviços com as equipes da Prefeitura e do Estado, já que a situação de necessidade envolve o Estado e a União.

GRUPO DE COMPRAS

O governo Nélio deveria criar um grupo específico para discutir os processos de compra, já que existe setores de licitação independentes das secretarias de Administração, Educação e Saúde. A ideia é unificar procedimentos para buscar eficiência e evitar com isso possíveis vantagens pessoais.

GRUPO DE COMPRAS 2

O prefeito Nélio garante que vai agilizar e fiscalizar os procedimentos internos com objetivo de ampliar os mecanismos de transparência para evitar qualquer tipo de desvio e garantir maior agilidade aos processos.

CAMINHANDO COM O POVO

Seguindo rotina que já tinha desde antes do período eleitoral, o prefeito Nélio continua visitando o mercadão e as feiras livres da cidade. O povo ficou admirado de sua atitude e recebeu elogios pelos primeiros dias de governo, ou seja, a presença de Nélio junto aos problemas da cidade, para ele foi uma forma de avaliar sua popularidade.

DINÂMICA DE NÉLIO

Surpreendendo até mesmo alguns de seus pares com a dinâmica que deseja impor no início de governo, o prefeito Nélio Aguiar já demonstrou em suas primeiras ações o que pretende fazer ao longo de seu mandato, conforme compromisso assumido e já começa a trabalhar nesse sentido. Como médico, está empenhado com seu secretário de Saúde para resolver uma demanda antiga da cidade, que é o atendimento do Pronto Socorro, onde pretende comprar equipamentos modernos e eficientes para atender o povo.

SERVIDORES

Sugiro ao prefeito Nélio que faça uma reunião com a diretoria do Sindicato dos Servidores, para tomar conhecimento das necessidades dos servidores lotados em algumas secretarias e escolas, com isso Nélio garante que todas as mudanças serão alvo de diálogo e discutidas em audiências públicas. Nélio deveria criar a Corregedoria do Município.

PORCARIA DA CELPA

Continua fazendo estrago. Na quarta-feira (25) por volta das 16:20 horas, a Celpa ficou brincando de apaga e acende, com isso queimando equipamentos das residências e escritórios. Ninguém faz nada para impedir essa brincadeira. As autoridades deveriam impor uma multa quando isso acontecer.

PORCARIA DA CELPA 2

Os usuários da Celpa devem ter cuidado. Está sendo incluída na conta doação para a APAE. Será que o consumidor autorizou? Será que está sendo repassada à APAE? Quem fiscaliza? Tem outro acréscimo, como seguro Celpa. Esse seguro Celpa não é obrigatório, deve o consumidor ingressar na Justiça para restituir.

FACEBOOK

Quem gosta de aparecer deve tomar cuidado, essa rede social é fonte de informação para ser fiscalizado. Tem muita gente caindo na malha e servindo de fonte para outros procedimentos.

CARNAVAL COM SEGURANÇA

O secretário de cultura Luís Alberto Figueira está mostrando trabalho e quer o melhor para as pessoas que gostam de carnaval. Depois de lutar e conseguir que o desfile do carnaval deste ano passasse para a Praça de Eventos, agora está preocupado com a segurança dos foliões. Ele reuniu com os órgãos de segurança pública na quarta-feira (25), no Theatro Victória, onde foram destacadas as atribuições dos parceiros envolvidos no evento cultural, que deverá ocorrer na Praça de Eventos e em Alter do Chão. A Prefeitura vai disponibilizar 150 seguranças desarmados para reforçar o esquema. O 3º BPM colocará um efetivo de 120 militares que serão distribuídos na cidade e na Vila de Alter do Chão. O 4º Grupamento de Bombeiro Militar também dará apoio, com 60 militares. A Capitania Fluvial de Santarém vai destinar 15 militares e duas lanchas para fiscalização na área urbana e Santarém/Alter do Chão. A SMT fará o ordenamento dos veículos nas vias, com contingente de 14 servidores, 10 agentes de trânsito e 4 fiscais de transporte na cidade e na vila de Alter do Chão.

Por Emanuel Rocha