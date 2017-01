Coluna Impacto Ed. 1130

CHUVA CAUSA PREJUÍZOS

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) e da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec) realizaram na quarta-feira (25), visita às 13 famílias do bairro Nova República que tiveram perdas total ou parcial, após a chuva que atingiu o Município na segunda-feira (23). A secretária de Assistência Social, Celsa Brito Aguiar (foto), ressaltou a importância da ida dos órgãos públicos ao local. Nós estamos visitando as famílias cadastradas na Defesa Civil. Existem famílias que perderam tudo, e nós estamos tentando dar alguma assistência, seja informação ou outro tipo de ajuda. Estamos estudando e analisando cada caso para vermos como iremos ajudar essas famílias”, afirmou a titular da Semtras.

RONAN LIBERAL

Vereador Ronan Liberal Jr., do PMDB, (foto) foi escolhido presidente da 2ª Comissão de Finanças, Contas, Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Santarém. Pensando em facilitar o processo de inclusão social e o acesso à educação para pessoas deficientes auditivas, Ronan Júnior apresentou um projeto de Lei na Câmara que prevê a inserção da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como conteúdo obrigatório nos programas de formação continuada para profissionais do magistério, professores da Educação Infantil e demais profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Santarém. Aproveitando o espaço, queremos parabenizá-lo por seu aniversário, que acontece nesta sexta-feira (26).

MERCADO MUNICIPAL

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) realizaram uma vistoria técnica ao Mercado Municipal, na terça-feira (23), para executar o plano de ação para recuperação da área que está interditada desde o dia 11 de novembro de 2016. A vistoria aconteceu na área que compreende o Mercado da Carne e a Praça de Alimentação. Os trabalhos para recuperação do Mercado Municipal iniciam na próxima segunda-feira (30), o Vice Prefeito de Santarém e Secretário interino de Agricultura e Pesca, José Maria Tapajós ressaltou a preocupação de realocar os nove permissionários que estão com seus boxes interditados e de melhorar o atendimento ao público: “O secretário de Infraestrutura fez essa visita para poder definir quando seria dado início às obras, e na próxima segunda-feira os serviços estarão iniciando, para que em um curto espaço de tempo a gente possa entregar aquele logradouro, tanto para os que trabalham quanto para os que transitam, com segurança”, afirmou José Maria Tapajós.

PESAR

O ícone da política santarena e colunista do Jornal O Impacto, Ronaldo Campos (foto), faleceu na madrugada de quinta-feira, 26, no Hospital da Unimed em Santarém. Ronaldo Campos tinha 75 anos, além de ex-prefeito de Santarém, foi Vereador, Deputado Estadual e Federal, e deixa um grande legado para política santarena. Seu corpo está sendo velado na Igreja de Nossa Senhora de Aparecida e o sepultamento será às 10 horas desta sexta-feira, dia 27. A coluna se solidariza com seus familiares por esta brusca perda. Que sua alma descanse em paz.

30 ANOS DE VIDA PRESBITERAL

O padre santareno Sába Sadeck, na foto ao lado de sua sobrinha-afilhada, Carolina, no dia de sua 1ª eucaristia na Catedral de Nossa senhora da Conceição, completou na terça-feira, dia 24 de janeiro, 30 anos de vida presbiteral. Hoje, Padre Sabá desenvolve suas atividades ministeriais em Terra Santa, Diocese de Óbidos. Para comemorar esse feito, seu irmão professor Ivan Sadeck, lhe presta a seguinte homenagem: “30 ANOS SERVINDO O POVO DE DEUS NESTE CHÃO AMAZÔNICO. 30 ANOS COMPROMETIDOS COM A CAUSA DO EVANGELHO. 30 ANOS ANUNCIANDO A BOA NOTÍCIA DO REINO. 30 ANOS CONSTRUINDO O REINO DE DEUS NO MEIO DE NÓS. 30 ANOS DE VIDA CONSAGRADA NO SEGUIMENTO A JESUS CRISTO. 30 ANOS…30 ANOS…30 ANOS… QUE O SENHOR TE ABENÇOE, GUARDE, PROTEJA E ILUMINE TEUS CAMINHOS. SEJAS SACERDOTE FIEL, SEGUNDO AS ORDENS DO REI MELQUISEDEQUE. Meu Irmão, Parabéns!”.

Retoques

A coluna parabeniza o ilustre amigo e botafoguense Luís Gonçalves (foto), que trocou de idade no último dia 23 e festejou a data ao lado de seus familiares e amigos mais chegados. * O Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef) da Ufopa promoverá, de 1º a 3 de fevereiro deste ano, o I Simpósio sobre Abelhas da Instituição. Com o tema “A importância da polinização para a biodiversidade”, o evento será realizado no auditório anexo da unidade Amazônia, em Santarém. * A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para jovem aprendiz e, para pessoas com deficiência, auxiliar administrativo no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém. Quem desejar concorrer às vagas deve enviar currículo atualizado para trabalheconosco@hrbaprosaude.org.br, informando o cargo desejado no assunto do e-mail, até o dia 31 de janeiro. * A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) vai intensificar, a partir deste final de semana, as fiscalizações na orla da cidade e outros pontos de Santarém, a fim de combater a poluição sonora. Agentes ambientais vão atuar nesses pontos. Proprietários de sons automotivos que abusarem do barulho, incomodando moradores, terão o aparelho apreendido e serão notificados. * Dando o pontapé na preparação para um dos maiores espetáculos sacros do oeste do Pará, o Grupo Teatral Kauré realizará nesta sexta-feira (27) o lançamento da 32ª edição da peça “Paixão de Cristo”. O evento será no Theatro Municipal Victória, em Santarém, a partir das 19h e vai reunir dança, teatro e uma apresentação especial: cenas interpretadas em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O lançamento será gratuito.