NEWS – ATUALIDADES Ed. 1129

A IDIOTICE É VITAL PARA A FELICIDADE!!!! – (ARNALDO JABOR)

Gente chata essa que quer ser séria, profunda e visceral sempre. Putz! A vida já é um caos, por que fazermos dela, ainda por cima, um tratado? Deixe a seriedade para as horas em que ela é inevitável: mortes, separações, dores e afins…..No dia-a-dia, pelo amor de Deus, seja idiota! Ria dos próprios defeitos. E de quem acha defeitos em você. Ignore o que o boçal do seu chefe disse. Pense assim: quem tem que carregar aquela cara feia, todos os dias, inseparavelmente, é ele. Pobre dele. Milhares de casamentos acabaram-se não pela falta de amor, dinheiro, sexo, sincronia, mas pela ausência de idiotice. Trate seu amor como seu melhor amigo, e pronto. Quem disse que é bom dividirmos a vida com alguém que tem conselho pra tudo, soluções sensatas, mas não consegue rir quando tropeça? Alguém que sabe resolver uma crise familiar, mas não tem a menor idéia de como preencher as horas livres de um fim de semana? Quanto tempo faz que você não vai ao cinema? É bem comum gente que fica perdida quando se acabam os problemas. E daí, o que elas farão se já não têm por que se desesperar? Desaprenderam a brincar. Eu não quero alguém assim comigo. Você quer? Espero que não. Tudo que é mais difícil é mais gostoso, mas… a realidade já é dura; piora se for densa. Dura, densa, e bem ruim. Brincar é legal. Entendeu? Esqueça o que te falaram sobre ser adulto, tudo aquilo de não brincar com comida, não falar besteira, não ser imaturo, não chorar, não andar descalço, não tomar chuva. Pule corda! Adultos podem (e devem) contar piadas, passear no parque, rir alto e lamber a tampa do iogurte. Ser adulto não é perder os prazeres da vida – e esse é o único “não” realmente aceitável. Teste a teoria. Uma semaninha, para começar. Veja e sinta as coisas como se elas fossem o que realmente são:passageiras. Acorde de manhã e decida entre duas coisas: ficar de mau humor e transmitir isso adiante ou sorrir… Bom mesmo é ter problema na cabeça, sorriso na boca e paz no coração! Aliás, entregue os problemas nas mãos de DEUS. E que tal um cafezinho gostoso agora? “A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios”. “Por isso cante, chore, dance e viva intensamente antes que a cortina se feche”.

RESPOSTA DA GM A BILL GATES !

Numa recente feira de informática (Comdex), Bill Gates fez uma infeliz comparação da indústria de computadores com a automobilística, declarando: “Se a GM tivesse evoluído tecnologicamente, tanto quanto a indústria de computadores evoluiu, estariamos dirigindo carros que custariam 25 dólares e que fariam 1000 milhas por galão (algo como 420 km/l). – A General Motors, respondendo “na bucha”, divulgou o seguinte comentário: Se a Microsoft fabricasse carros: 01 – Toda vez que eles repintassem as linhas das estradas, você teria que comprar um carro novo. 02 – Ocasionalmente, dirigindo a 100 km/h, seu carro morreria na auto-estrada sem nenhuma razão aparente, e você teria apenas que aceitar isso, sem compreender o porquê! Depois, deveria religá-lo (desligando o carro, tirando a chave do contato, fechando o vidro, saindo do carro, fechando e trancando a porta, abrindo e entrando novamente. Em seguida, sentar-se no banco, abrir o vidro, colocar a chave no contato e ligar novamente. Depois, bastaria ir em frente. 03 – Ocasionalmente a execução de uma manobra à esquerda poderia fazer com que seu carro parasse e falhasse. Você teria então que reinstalar o motor! Por alguma estranha razão, você aceitaria isso como “normal”. 04 – A Linux faria um carro em parceria com a Apple, extremamente confiável. Cinco vezes mais rápido e dez vezes mais fácil de dirigir. Mas apenas poderia rodar em 5% das estradas. 05 – Os indicadores luminosos de falta de óleo, gasolina e bateria seriam substituídos por um simples “Falha Geral ou Defeito Genérico” (permitindo que sua imaginação identifique o erro!). 06 – Os novos assentos obrigariam todos a terem o mesmo tamanho de nádegas. 07 – Em um acidente, o sistema de air bag perguntaria: “Você tem certeza que quer usar o air bag?” 08 – No meio de uma descida pronunciada, quando você ligasse o ar-condicionado, o rádio e as luzes ao mesmo tempo, ao pisar no freio apareceria uma mensagem do tipo”Este carro realizou uma operação ilegal e será desligado !” 09 – Se desligasse o seu carro utilizando a chave, sem antes ter desligado o rádio ou o pisca-alerta, ao ligá-lo novamente, ele checaria todas as funções do carro durante meia hora, e ainda lhe daria uma bronca para não fazer isto novamente. (ÓTIMA !) 10 – A cada novo lançamento de carro, você teria de reaprender a dirigir. Coisa fácil: voltaria à auto-escola para tirar uma nova carteira de motorista. 11 – Para desligar o carro, você teria de a pertar o botão “Iniciar” 12- A única vantagem: Seus netos saberiam dirigir muito melhor do que você!

PORQUE AS MULHERES MENTEM !

Um dia, uma dona-de-casa buscava gravetos para o fogão a lenha, a fim de fazer o almoço para sua família, cortando o galho de uma árvore já tombada, do lado de um rio, mas seu machado caiu dentro do rio. A infeliz mulher suplica a Deus, que lhe aparece e pergunta: – Por que você está chorando? A mulher responde que seu machado havia caído no rio. E Deus entra no rio, de onde tira um machado de ouro e pergunta: – É este seu machado? – Não Deus, não é esse. Deus entra novamente no rio e desta vez tira um machado de prata: – E este é o seu? – Também não! Deus volta ao rio, tira um machado de madeira e pergunta: – É este teu machado? – Sim !!! – responde a nobríssima mulher. Deus estava contente com a sinceridade da mulher, e a mandou de volta pra casa dando-lhe os 3 machados de presente. Noutro dia, a mulher e seu amantíssimo marido estavam passeando nos campos quando ele tropeçou e caiu no rio. A infeliz mulher então, suplica a Deus, que aparece e pergunta: – Mulher, por que você está chorando? A mulher responde que seu esposo caiu no rio e, imediatamente, Deus mergulha e tira o “Expedito da nove la das 8” do rio, e pergunta: – É este seu marido? – Sim, sim !!! – responde a mulher E Deus se enfurece: – Mulher mentirosa!!! – exclama. Mas a mulher rapidamente se explica: – Deus, me perdoe, foi um mal entendido. Se eu dissesse que não, então o Senhor tiraria Gianechini do rio, depois se eu dissesse que não era ele, o Senhor tiraria meu marido, e quando eu dissesse “sim” o Senhor mandaria eu ficar com os três .. mas eu sou uma humilde mulher e não poderia cometer trigamia… só por isso eu disse ‘sim’ para o primeiro deles! E Deus achou justo e a perdoou. Moral da história: As mulheres só mentem por causas nobres e com boas intenções.

COMUNHÃO DE BENS – INDENIZAÇÃO AO MARIDO NÃO É PATRIMÔNIO DO CASAL

Indenização recebida por marido não faz parte do patrimônio do casal. Com esse entendimento a 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, rejeitou o pedido de uma mulher que queria a metade da indenização recebida por seu marido em ação de danos morais e materiais contra o McDonald’s. A desembargadora Íris Helena Medeiros Nogueira, relatora do recurso no TJ-RS entendeu que a mulher não tem direito à metade do valor da indenização recebida por seu marido, por não se tratar de valor alimentar e ter sido obtido por motivos não relacionados ao matrimônio. As informações são do TJ-RS. A mulher entrou com ação de execução de título extrajudicial contra o marido pedindo R$ 61 mil. Para isso, haveria a penhora dos bens do marido e incluiria o direito à metade da indenização recebida por ele no processo movido pela família contra a rede McDonald’s em decorrência da morte do filho. Nesse caso, a empresa foi condenada a pagar 500 salários mínimos para o marido, 500 para a esposa, além de 300 salários mínimos para cada um dos dois filhos do casal. Para a desembargadora existem três patrimônios no casamento do regime da comunhão de bens: o pessoal do marido, o pessoal da mulher e o comum do casal. “Essa cota do marido não ingressa no patrimônio comum do casal e, por isso, descabe a pretensão da mulher de dela extrair meação para si”, afirmou Íris Helena. Segundo a decisão da relatora, no regime de casamento da comunhão parcial só são comuns “os bens advindos do fruto da estreita colaboração que se estabelece entre marido e mulher, qualificando-se como incomunicáveis, os adquiridos por motivos alheios ao matrimônio”. RCJ, 30/05/2005.

A LÍNGUA DO POVO !

“Celulites não são apenas celulites, elas querem dizer… ‘Eu sou gostosa, Só que em braile!!!” – “De nada adianta ter barriga de tanquinho, se a torneira for pequena. – “O que te engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas o que você come entre o Ano Novo e o NATAL – “Se o horário oficial é o de Brasília, por que a gente tem que trabalhar na segunda e na sexta?” – “Para seu marido não acordar com a macaca… Depile-se!” – ’O homem é um ser tão dependente, que até pra ser corno precisa da ajuda da mulher. Pra ser viúvo também…” – “Por maior que seja o buraco em que você se encontra, pense que, por enquanto, ainda não há terra em cima.” – “Cabelo ruim é igual a bandido… Ou está preso, ou está armado! – “Preguiçoso é o dono da sauna, que vive do suor dos outros.” – “Não me considere o chefe, considere-me apenas um colega de trabalho que tem sempre razão…” – “Malandro é o pato, que já nasce com os dedos colados para não usar aliança!” – “Mulher gorda é que nem Ferrari, quando sobe na balança, vai de zero a cem em um seg – “Se um dia, a vida lhe der as costas… Passe a mão na bunda dela.” – “Os psiquiatras dizem que uma em cada quatro pessoas tem alguma deficiência mental. – Fique de olho em três dos seus amigos. Se eles parecerem normais, o retardado é você!” – “Se homossexualismo fosse normal… Deus teria criado Adão e Ivo.” – “Todo mundo tem cliente. Só traficante e analista de sistemas é que tem usuário.” – “Mulher de amigo meu é igual a muro alto… sei que é perigoso, mas eu trepo.” – “Casamento começa em motel, e termina em “pensão”!” “Seja legal com seus filhos. São eles que vão escolher seu asilo. – “Antigamente o homossexualismo era proibido no Brasil. Depois,passou a ser tolerado. Hoje é aceito como coisa normal…Eu vou-me embora, antes que se torne obrigatório.” – “Ex-namorada é igual a McDonalds: a gente sabe que não deve, mas acaba comendo de vez em quando – “Passar a mulher para trás é fácil, difícil é passar adiante.”

SABER GANHAR É UMA ARTE !

Salim, muito rico, chega ao banco e fala com o gerente: – Eu qué fazê uma embréstimo! – Você, Salim, querendo um empréstimo? De quanto? – Um real. – Um real Ah, isso eu mesmo te dou… – Não, eu qué embrestado da banca um real! – Bem, são 12% de juros, para 30 dias…- Dudo bem, vai dar uma real e doze cendavos…onde eu assina? – Só que o banco vai pedir uma garantia, sabe como é… são normas internas. – Bega minha Mercedes 600, zerinha, que está aí fora e deixa guardada aí no garagem do banca, até eu baga o embréstimo, tá bom assim? – Feito!! Salim foi pra casa e disse pra Jamile: – Bronto, nois já pode viaja pra Europa sem brocupação. Consegui deixar nossa carro num garagem, bor 30 dias, e eu só vai baga um real .