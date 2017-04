Vitrine Social – Style News

** Andrei e Fátima Malheiros com os filhos viajaram rumo a Santo Antonio, Texas para o casamento de Jessica Gillet (filha de Grace Malheiros Hall) com Mattew Bradshaw a ser realizado dia 10 de abril, às 18 horas, no Texas.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Ana Alice Freitas, Leia Fernandes, Ana Teresa Corrêa, Ivair Chaves.

** Sebastião Tapajós está com sua música instrumental “Rei Solano” na trilha sonora da novela “A Força do Querer”. É um dos destaques da personagem da atriz Isis Valverde. É em ritmo de guitarrada.

** Foi escolhida em Belém a Sra. Eco Pará 2017. A eleita é a bonita Maria Cândida Costa, escolhida pelo presidente do Grupo Eco Brasil, jornalista Léo Souza e pelo Coordenador Estadual, jornalista Péricles Castro. O objetivo deste concurso é divulgar as belezas culturais e naturais de nosso Estado, referente a ecologia e biodiversidade. Maria Cândida Costa é de Santarém, advogada e Defensora Pública, em Belém. O concurso nacional deverá ter a finalíssima em Florianópolis.

** Esteve em São Paulo, Aline Hamu, para um evento da AVON. Trouxe muitas novidades para as tendências de cosméticos.

** A Jatão Turismo, a Agência de Turismo de Darivaldo Coimbra, está com excursões marcadas para Nova York em agosto, e outros destinos como Cancun e Las Vegas.

** Bernardo Pinheiro, o DJ de destaque do Pará, um jovem de talento de nosso Estado, já é considerado um dos melhores no top list 10, no cenário nacional.

** A Filarmônica da Santarém brevemente virá com novo show, homenageando os grandes nomes da música internacional e nacional.

** A Linha Paraense Bio Cosméticos da Amazônia está no mercado europeu. Esta empresa genuína do Pará, utiliza os produtos nativos da Amazônia como açaí, bacuri, castanha do Pará, copaíba, eficazes no uso da cosmetologia.

Por: Jorge Serique