Policial Militar é encontrado morto dentro de veículo na BR 163

De acordo com informações, era por volta de 5h20, desta segunda-feira(10), quando o motorista de um ônibus, acionou o NIOP relatando que ao passar pela Rodovia Cuiabá, no trecho próximo a sede do SEST/SENAT, observou que dentro de um veículo havia uma pessoa provavelmente ferida ou morta. Uma guarnição da PM de imediato foi até o local, e constatou que um homem no interior do veículos já estava sem vida.

A vítima foi reconhecida, trata-se do Sargento PM Sgt Aucelio, que também era proprietário de um restaurante localizado na praia do Macaranã, bairro onde o Militar também residia com sua família. Segundo relatos de familiares, alguns objetos da vítima, tais como cordão e pulseira de ouro, bem como uma arma de fogo, sumiram.

RG 15 / O Impacto