Academia de Letras e Artes de Santarém prorroga mandato de diretoria

Ednaldo Rodrigues continua à frente da presidência da ALAS.

A Academia de Letras e Artes de Santarém (ALAS), após reunião em assembléia geral, retomou suas atividades culturais e sociais no último dia 31 de março. Na ocasião, prolongou o mandato da última diretoria até 30 de dezembro do corrente ano, ficando com a representação oficial assim constituída:

Presidente: Manoel Ednaldo Rodrigues (titular da Cadeira número 30), secretário geral: Anselmo Alencar Colares (titular da Cadeira número 13), primeiro secretário: Francisco Edson Oliveira (titular da Cadeira número 08), segundo secretário: Oti Silva Santos (titular da Cadeira número 34) e tesoureiro: Neucivaldo dos Santos Moreira (titular da Cadeira número 36).

A Academia de Letras e Artes de Santarém (ALAS) foi criada pela Lei Municipal nº 17.847/2004, no dia 18 de junho de 2004 e tem como principais fundamentos contribuir para o desenvolvimento cultural, defender os direitos fundamentais dos seus membros efetivos e associados. Trata-se de uma entidade fundamentada e inspirada na produção cultural/intelectual de poetas, escritores, compositores, músicos, pintores, historiadores, dramaturgos. Atores e demais segmentos artísticos da cidade de Santarém e região Oeste do Pará.

A letra do hino da ALAS é de autoria de Emir Bemerguy e Vicente Fonseca, com música de Vicente Fonseca.

Fonte: RG 15/O Impacto