Violência – Casal é morto a tiros em Altamira

As vítimas estavam em uma motocicleta modelo BIZ na cor vermelha, ele é Antônio Saraiva e estava com a esposa na garupa da moto, ela tinha acabado de sair do trabalho, quando o caso chegou na Rua Prof.ª Nair Lemos com a Gondim Lins, foi abordado pelos assassinos, um deles efetuou dezenas de disparos, pelo menos 10 atingiram o rosto de Saraiva que morreu na hora, a esposa dele Jessica Silva também foi atingida e morreu. O crime com características de acerto de contas, foi por volta das 18h30 desta segunda-feira (10) em Altamira no sudoeste do Pará, e chocou moradores do Bairro Brasília, já que próximo do local ficam duas igrejas, empresas e duas escolas.

A polícia militar chegou no local e isolou toda a área. As vítimas ficaram jogadas no meio da rua, a moto foi recolhida pela polícia civil, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fez coleta de informações nos corpos e encaminhou para o IML. Ao redor, a perícia também coletou capsulas de uma arma possivelmente pistola 9mm, dezenas delas foram encontradas. O laudo deve ser expedido em 30 dias e vai ajudar a polícia civil a elucidar o caso.

Acerto de contas?

De acordo com os primeiros levantamentos da polícia civil, Antônio Saraiva já tem passagem pela delegacia e já cumpriu pena no Centro de Recuperação de Altamira, uma equipe comandada pelo delegado Mohab e acompanhada pelo superintendente do Xingu Vinicius Dias, foi até a residência de Antônio e lá encontrou vários entorpecentes, o que reforça a tese de acerto de contas por conta do tráfico de drogas. A esposa da vítima não foi mencionada pela polícia civil como participante da venda de entorpecentes, já que tinha emprego fixo e rotina normal de trabalho, porém conhecia as investidas do marido no tráfico.

Por: Midiane Chaves Felype Adms (com informações da PM e PC)