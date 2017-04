Coluna Impacto Ed. 1141

100 DIAS DE GOVERNO

Na segunda-feira (10), o prefeito Nélio Aguiar (foto) apresentou sua prestação de contas dos 100 dias de governo. Nélio mostrou suas conquistas e novos projetos a serem realizados. Além do demonstrativo contábil do Município. A apresentação do Prefeito foi bem recebida pelos vereadores e considerada positiva pela população, pois em apenas 100 dias de trabalho não dá para ser ter um diagnóstico do governo, pois há um planejamento de ações para quatro anos, e sabe-se que para ser obter melhores resultados de trabalho tem que haver mais tempo, pois existe LDO, LOA e outras leis que são necessários para que esses quatro anos de governo sejam promissores e plenos. O prefeito Nélio, em apenas 100 dias de governo tem estado presente nas dificuldades históricas da cidade, além de estar sempre em busca de recursos para ter condições de trabalhar com eficácia em prol de Santarém. Nélio confirmou ter captado R$ 100 milhões de reais entre emendas parlamentares e entre outros recursos para trabalhar o desenvolvimento da Pérola do Tapajós.

PRÊMIO MPT DE JORNALISMO

Estão abertas até 05 de maio as inscrições para a 4ª edição do Prêmio MPT de Jornalismo, criado com a intenção de valorizar matérias jornalísticas dedicadas à investigação e à denúncia de injustiças contra trabalhadores. As produções escritas podem abordar o trabalho contemporâneo, exploração infantil, discriminação de gênero, cor e pessoas com deficiência, meio ambiente do trabalho, liberdade sindical, trabalho portuário e aquaviário, irregularidades trabalhistas na administração pública e fraudes que lesam o trabalhador, além do cotidiano profissional. Podem concorrer reportagens publicadas em veículos de comunicação e veiculadas entre 2 de maio de 2016 e 2 de maio de 2017, em oito categorias: jornal, revista, rádio, TV, webjornalismo, fotojornalismo, universitário e repórter cinematográfico. Além disso, há duas categorias especiais: Fraudes Trabalhistas e MPT de Jornalismo. Para inscrições e mais informações, acessar o portal: www.premiomptdejornalismo.com.br.

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Vereador Dayan Serique (PPS) presidiu a sessão especial de terça-feira (11) que debateu a PEC 287 – que trata das reformas na previdência social e os efeitos sobre os direitos conquistados pelos trabalhadores. A sessão teve a participação de representantes de entidade do STTR, OAB, Ministério Público, Diocese de Santarém, SIPROSAM, Colônia de Pescadores Z-20, Sindicato da Previdência dos trabalhadores, Sindicato dos servidores Públicos Federais e Sindicato da Previdência Social do Estado. No debate todas as entidades e instituições presentes foram unânimes em repudiar a reforma da Previdência através da PEC 287 que no seu bojo apresenta um conteúdo machista, desumano e injusto. Retirando, os direitos adquiridos ao longo da vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, professores e professoras, pescadores e os trabalhadores de atividades de riscos, como os policiais. Dayan Serique afirmou que a bancada do seu partido, o PPS, apresentou mudanças à proposta do governo através de seus deputados federais visando salvaguardar as conquistas históricas dos trabalhadores. Acrescentou que é favorável à reforma da Previdência, mas não esta, apresentada pelo Governo, que transfere para o trabalhador a fatura do déficit da Previdência. Para Serique, é necessária uma auditoria ou uma CPI para apurar quais os reais dados da Previdência Social, pois os números apresentados pelo Governo Federal não são confiáveis.

27ª SEMANA DE ENFERMAGEM

Há 27 anos, o curso de Enfermagem da FIT/UNAMA realiza, no município de Santarém, um evento voltado para estudantes e profissionais da área da saúde: a Semana da Enfermagem. Neste ano, ela acontecerá de 10 a 13 de maio e destaca o tema “Inovações e boas práticas: Compromisso do profissional de enfermagem com a sociedade”. O ciclo de palestras acontece no auditório central da faculdade. O evento baseia-se na promoção de oportunidades para qualificação dos docentes, discentes e profissionais da área. Serão abordadas temáticas e atividades que reforcem o enriquecimento e conhecimento técnico-científico dos acadêmicos de Enfermagem. A palestra de abertura será ministrada pelo professor de Enfermagem, Apolônio Alves, da UNINASSAU Recife.

SEGURANÇA

O vereador Ronan Liberal Jr. participou na terça-feira (11) de uma Audiência com o presidente da ALEPA e deputados da região, em Belém (foto). Estiveram presentes o prefeito Nélio Aguiar, vice José Maria Tapajós, juntamente com representantes do CONSEG (Conselho de Segurança da Grande Área do Maicá) e demais autoridades tratando da efetivação do 35° BPM para Santarém. A reunião teve por objetivo alcançar, em caráter de urgência, através do Governo do Estado, o Decreto para o funcionamento deste Batalhão que será de grande importância para a segurança pública do município de Santarém. O CONSEG visa proporcionar à população a inclusão social através de projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida, educação, saúde, habitação, transporte, segurança pública para que assim a população seja melhor assistida e tenha mais oportunidades.

RETOQUES

A coluna parabeniza a elegante Dalila Tapajós, que trocou de idade na terça-feira, dia 11 e festejou a data na intimidade, ao lado de seu esposo Rubão e demais familiares. Parabéns, nobre amiga botafoguense! * Também parabenizamos o amigo Márcio Santana Batista, que troca de idade em um dia especial, nesta Sexta-feira Santa, quando completa 82 anos de idade. * A SMT esclarece que as fiscalizações realizadas de forma integrada entre SMT, Detran e Ptran, na manhã de terça-feira (11), na qual motociclistas foram abordados, ocorre periodicamente, com a intenção de combater a criminalidade em Santarém, uma vez que os índices apontam que a maioria dos assaltos envolve criminosos utilizando motocicletas. A intenção da fiscalização é garantir segurança à população. * Para imunizar contra a febre amarela os moradores da comunidade Perema, localizada no planalto santareno, uma ação de reforço vacinal foi realizada na segunda-feira (10). A decisão de ofertar à população da comunidade a imunização ocorreu após a confirmação da morte de um macaco provocada pela doença. * Um Projeto de Lei (PL), de autoria do Poder Legislativo Estadual que obriga os cartórios de registro civil a afixar cartazes para dar publicidade aos benefícios de gratuidade dos registros civis de nascimento e óbito, bem como a emissão da primeira certidão, foi aprovado na terça-feira (11) no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Em Santarém, oeste do Pará, segundo o tabelião João de Mendonça Alho, responsável pelo Cartório do 3º Ofício em Santarém, desde que a Lei Federal da gratuidade foi sancionada, dá publicidade do benefício. “Tem um cartaz dentro do nosso cartório informando sobre a gratuidade”, disse. * Desejamos a todos os leitores da coluna uma Semana Santa de Muita paz e harmonia.