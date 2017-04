Juruti realiza plenárias para a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres

O Conselho Municipal de Saúde realiza pela primeira vez em Juruti as Plenárias municipais e a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres que terá como tema central “Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres”.

A Conferência tem como objetivo aprovar as propostas que subsidiarão as Plenárias temáticas deste município e eleger os Delegados Titulares com igual número de Suplentes paritariamente para participarem da referida conferência municipal e da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres do Pará, na Cidade de Belém.

Segundo a Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Gilvanira da Silva Nogueira, os preparativos começaram há um mês e acredita que com a ajuda dos facilitadores os objetivos sejam alcançados. “Nós queremos chamar a atenção das mulheres para o cuidado com sua saúde, falar sobre dupla jornada de trabalho, exploração no trabalho que sofrem no dia a dia, para que nós tenhamos nosso espaço na sociedade, espaço esse, que custamos muito para conquistá-lo.”

Acontecerão quatro Plenárias sendo três no interior e uma na cidade, confira a agenda:

21/04/2017 (sexta-feira) Vila Muirapinima, 8h às 13h30, no Centro Tambor.

28/04/2017 (sexta-feira) Vila Tabatinga, 8h às 13h30, no Clíper São Sebastião.

28/04/2017 (sexta-feira) Vila de Castanhal, 15h às 20h30, na Sede do Paysandu.

05/05/2017 (sexta-feira) Cidade de Juruti, 15h às 20h30, no Salão Dom Bosco.

12/05/2017 (sexta-feira) 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Juruti, no Salão Dom Bosco, 8h às 17h.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ