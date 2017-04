Vitrine Social – Style News

** O casal Terezinha e Pedro Nóvoa nas rodas sociais.

** Açaí em alta: Uma boa notícia e interessante sobre o nosso Açaí. Este fruto, rico em vitaminas e minerais, nosso fruto poderoso pode ajudar no tratamento de doenças neuropsíquicas. Fato comprovado por intermédio de inúmeros estudos da Universidade de Santa Maria e Universidade de Toronto, no Canadá.

** O administrador hospitalar Celso Alves da Silva assumiu a direção do Hospital Municipal de Santarém (HMS).

** O presidente da OAB/Santarém Ubirajara Bentes tomou posse no COEMA, representando a OAB/Pa.

** Admilton Almeida, Diretor-Presidente do Jornal e TV Impacto, contador dos bons, é o aniversariante de 27 de abril. Receberá as homenagens devidas que a data enseja.

** Garota SESI: O Serviço Social da Indústria (SESI) realizará dia 1 de maio de 2017, com início às 14 horas, a Festa da Indústria, nas dependências do SESI, na Avenida Curuá-Una, para os festejos ao Dia Internacional do Trabalho. Na ocasião, será escolhida a Garota SESI/2017, com o objetivo maior de promoção à cultura e valorizar a mulher trabalhadora das indústrias. A coordenação do evento é de Eriana Coelho.

** Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, integrará o júri do 1º Prêmio de Arquitetura e Design Janela Urbana de Belém.

** John Orlando está em Belém para show. Ele que é uma das grandes estrelas do reggae jamaicano. Um de seus hits mais acessados está “The Way in Turned Out”.

** O filme “A Cabana” levando um bom público aos cinemas de Santarém.

** O cerimonialista e promoter Wilson Costa estará à frente do “Sarau Cultural de Maio”, no dia 12, em Belém, com apresentações de dança, musicais, performances teatrais. No Espaço Pérolas Recepções e Eventos.

** As amigas Gina Frias e Gilvana Gonçalves, comemoraram em grande estilo, em Belém, seus aniversários.

** A advogada, escritora e Diretora de Controle do TCE, a santarena Ana Paula Maciel, será homenageada com a Medalha do Mérito “Tiradentes”, pelo Governo do Pará. A festa será no Hangar, em Belém, dia 25 de abril.

** Será realizado nos dias 4 e 5 de maio de 2017, o XV Encontro de Estudos e Debates sobre Águas Doces no Baixo Amazonas, com o tema maior: Gestão de Águas Superficiais Urbanas, tendo como palco o auditório central da Ulbra. Entre os palestrantes e debatedores estará a bióloga Gina Valle.

** Em dia de idade nova em Santarém: a jornalista Alcyane Aires e Lívia Corrêa.

** O amigo Geraldo Lopes está em dia de inaugurar idade nova, hoje, em Belém. Os festejos serão em um restaurante chique da Capital, quando receberá os cumprimentos de inúmeros amigos e familiares.

Por: Jorge Serique