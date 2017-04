Curso de Administração da FIT/UNAMA debate sobre Agronegócio

O evento busca discutir a eficiência logística de exportação e produção realizada no Oeste do Pará.

Visando esclarecer para a sociedade santarena sobre o agronegócio no município, acadêmicos do 7° período do curso de Administração da FIT/UNAMA, realizam nesta terça-feira (25), a mesa redonda “Santarém: agronegócio e a geração de empregos”. O evento é gratuito, aberto ao público e ocorre no auditório central a partir das 19h.

Na ocasião participam Breno Marques, vice-presidente do CONJOVE da ACES (Associação Comercial e Empresarial de Santarém); Adriano Maraschin, presidente do SIRSAN (Sindicato Rural de Santarém); Toni Filter, representante da Aprosoja e o docente de Finanças, Gabriel Geller.

Para a professora Adriana Lins, que ministra a disciplina Agronegócio na FIT/UNAMA debater o assunto nessa região do Oeste do Pará é muito importante, pois abre leques de possibilidades de empregos para Santarém e cidades vizinhas sobre o agronegócio. “ O município passa por um momento delicado. Nós formamos alunos e os vemos preocupados com a perspectiva de futuro, onde concluir um nível superior somente por causa de um diploma não é tudo, é preciso muito mais. Precisamos compreender o nosso papel na sociedade e oportunizar possibilidades para melhoria da região comum toda”, pontua.

O evento faz parte da programação da Semana de Oficinas Profissionalizantes promovida pela instituição.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota